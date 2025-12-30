Economía y Política

Repunte socioeconómico de Costa Rica oculta fragilidades estructurales y amenazas democráticas

El Estado de la Nación 2025 menciona que Costa Rica muestra un crecimiento económico y social, pero enfrenta riesgos por brechas, inversión desigual y deterioros en la calidad democrática y pilares determinantes para el país

Por Marcia Solano Miller

Costa Rica cerró 2024 y el primer semestre de 2025 con un repunte en varios indicadores socioeconómicos tradicionalmente utilizados para medir el desempeño del país.








Costa RicaEstado de la Nación 2025fragilidad estructuralamenazas democráticasmejora socialcrecimiento económico
Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

