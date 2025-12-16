Restricción vehicular: así cambiará por las fiestas de Navidad y fin de año

La restricción vehicular en San José cambiará debido a las fiestas de Navidad y fin de año.

La restricción tendrá su última aplicación del año el viernes 19 de diciembre, día en que deberán acatar la medida los vehículos cuyas placas finalicen en 9 y 0, según el esquema vigente.

(Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Posteriormente, a partir del lunes 22 de diciembre y hasta el viernes 2 de enero, la capital entrará en un período de dos semanas sin limitación vehicular, por lo que los automotores podrán circular sin restricción durante esos días, independientemente del número de placa.

¿Cuándo vuelve la restricción vehicular?

Con ello, el esquema de restricción se retomará el lunes 5 de enero, cuando volverá a aplicarse de manera regular, iniciando con las placas terminadas en 1 y 2, conforme al calendario establecido para 2026.

De acuerdo con información del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), la suspensión temporal de la medida responde a que una parte importante del sector público y privado estará en período de vacaciones durante el cierre e inicio de año, lo que históricamente se traduce en una menor circulación de vehículos en la capital.

La institución señaló que esta disminución en el flujo vehicular permite flexibilizar la aplicación de la restricción, sin afectar de forma significativa la movilidad en las principales vías del casco central de San José.

¿Cuál es el horario de la restricción vehicular?

Cabe recordar que la restricción vehicular se aplica de lunes a viernes, entre las 6:00 a. m. y las 7:00 p. m., y abarca los principales accesos al centro de la capital. La medida no rige los fines de semana ni los días feriados.

El Cosevi reiteró que, una vez concluido el período de suspensión, la restricción retomará su funcionamiento habitual, por lo que recomendó a las personas conductoras verificar el calendario correspondiente a enero y planificar sus desplazamientos con anticipación.