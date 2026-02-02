Economía y Política

Resultados de las elecciones de Costa Rica este 2026: Laura Fernández gana con más del 40% de los votos

Por Pablo Fonseca

Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano, se convertirá en la próxima presidenta de Costa Rica.








Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

