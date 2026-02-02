Resultados de las elecciones del 2026: TSE anuncia qué porcentaje de los votos tendrá el primer corte con datos

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) confirmó la hora de inicio de la sesión solemne con resultados de las elecciones de este 1.º de febrero en Costa Rica.

Según explicó Gustavo Román, vocero del TSE, la sesión dará inicio a las 8:45 p. m., como fue anunciado hace varios días.

Después de cantar el Himno Nacional y escuchar el mensaje de la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, el organismo entregará datos de votación con el 28% a 32% de las mesas escrutadas, explicó Román.

Así, se espera que los primeros datos sean públicos hacia las 9 p. m. Formalmente será el segundo corte, porque el primer corte es el que permite confirmar que el conteo comienza en cero votos para todos los partidos.

Desde ese momento habrá cortes cada 15 minutos. Usted podrá obtener la información desde la página principal de El Financiero: https://www.elfinancierocr.com/

Este 1.º de febrero, más de 3,7 millones de costarricenses estuvieron convocados a las urnas para definir el rumbo político del país para el periodo 2026-2030. En esta jornada se eligen 60 cargos de elección popular: la Presidencia de la República, dos Vicepresidencias y las 57 curules de la Asamblea Legislativa.

El panorama electoral llega marcado por una alta fragmentación, con cerca de 20 candidaturas presidenciales inscritas. Entre los nombres que han liderado la conversación y las encuestas en las últimas semanas destacan:

Laura Fernández Delgado (Pueblo Soberano): Exministra de Planificación y figura que representa la continuidad de la actual administración.

Álvaro Ramos Chaves (Partido Liberación Nacional): Economista y expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), quien busca el retorno del partido tradicional al poder.

Claudia Dobles Camargo (Coalición Agenda Ciudadana): Arquitecta y exprimera dama, con una propuesta enfocada en movilidad y derechos sociales.

Ariel Robles Barrantes (Frente Amplio): Actual diputado, posicionado como la principal opción de la izquierda costarricense.

Para ganar en esta primera ronda, cualquier candidato requiere al menos el 40% de los votos válidos. De lo contrario, los dos aspirantes más votados deberán enfrentarse en una segunda vuelta el próximo 5 de abril.