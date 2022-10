Revisión Técnica Vehicular: esto es lo que se sabe sobre la reanudación del servicio

La Revisión Técnica Vehicular (RTV) se reanudará luego de más de tres meses sin contar con el servicio en el país tras la conclusión del contrato entre el Estado y la compañía que se encargó por 20 años de la operación.

Ahora será la firma alemana Dekra quien desarrollará la revisión a partir de este viernes 28 de octubre, según indicó Luis Amador, ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT)

Será entre este lunes 24 de octubre y jueves 27 octubre que se completará el traspaso de equipos a la firma que trabajará mediante un permiso de uso en precario por dos años.

De momento se contempla que durante los primeros días se habiliten las sedes de Alajuelita y Lagunilla. También se proyecta abrir una en Pérez Zeledón, Puntarenas, Guanacaste y Limón.

INS suspende temporalmente el requisito de revisión técnica para suscribir seguros de automóviles

“La intención es que la empresa abra inicialmente, y casi que de inmediato la próxima semana, cuatro o cinco estaciones y que venga agregando estaciones conforme va pasando el tiempo de manera que a final de año esté todo abierto”, explicó Luis Amador, ministro del MOPT, tras la conferencia de prensa del viernes 21 de octubre en visita a la carretera a San Carlos.

Tarifas Copiado!

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) definió las tarifas para la inspección y reinspección vehicular. De acuerdo al presidente de la República, Rodrigo Chaves, el freno en la apertura del servicio de Dekra se debe a que Aresep se atrasó con la definición de los montos.

“Ha sido un viacrucis cobrar más barato porque el intendente de Aresep dice que la empresa está cobrando más barato de la cuenta. Pero ya lo arreglamos”, expresó Chaves en conferencia de prensa el viernes 21 de octubre.

La tarifa mínima por la inspección de un vehículo cuyo peso sea menor a 3,5 toneladas será de 6.445 y el máximo a pagar será de ¢7.156. La reinspección para esas mismas características será de ¢1.727 como mínimo y un tope de ¢1.917.

Todas las tarifas se desglosan en las siguientes tablas:

Inspección técnica vehicular Tarifa mínima Tarifa máxima Vehículo con peso menor a 3.5 toneladas ¢6.445 ¢7.156 Vehículo con peso mayor a 3.5 toneladas ¢8.489 ¢9.425 Taxis ¢6.953 ¢7.720 Autobuses, busetas, microbús ¢8.489 ¢9.425 Motocicletas ¢4.247 ¢4.715 Equipo especial (grúas, maquinaria de obras) ¢8.489 ¢9.425 Equipo especial (maquinaria agrícola) ¢3.909 ¢4.339 Fuente: Aresep ------ -----

Reinspección técnica vehicular Tarifa mínima Tarifa mínima Vehículo con peso menor a 3.5 toneladas ¢1.727 ¢1.917 Vehículo con peso mayor a 3.5 toneladas ¢2.274 ¢2.525 Taxis ¢1.863 ¢2.068 Autobuses, busetas, microbús ¢2.274 ¢2.525 Motocicletas ¢1.138 ¢1.263 Equipo especial (grúas, maquinaria de obras) ¢2.274 ¢2.525 Equipo especial (maquinaria agrícola) ¢1.047 ¢1.163 Fuente: Aresep ------ ------

Otro atraso se dio porque Dekra no iba a cobrar por la reinspección, pero Aresep no permitió que ese servicio no tuviera costo.

“En este análisis se establece una banda tarifaria con precios mínimos y máximos, para cada tipo de vehículo, donde se garantiza la prestación del servicio y se otorgan los ingresos que garantizan el equilibrio financiero de la empresa, sin que reciba ingresos en exceso o una operación deficiente”, informó Aresep.

Orden de RTV Copiado!

Ante la ausencia de una empresa que llevara a cabo la RTV, el MOPT se encargó de atender desde finales de agosto a los vehículos importados, transporte público y los que estaban en condición de rezagados que debían someterse a la revisión entre enero y mayo.

Dicho servicio se está desarrollando en Alajuelita; no obstante, no han podido satisfacer la demanda y ya no cuentan con citas para este año.

Es por ese panorama que el Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) planea que los primeros vehículos en ser atendidos por Dekra sean los que se mantienen rezagados. La compañía alemana funcionará en horarios extendidos.

Las placas terminadas en 5, 6, 7, 8 y 9 no serán sancionados por atrasos, ya que los cubre la amnistía. Una vez que Dekra inicie operaciones, los vehículos cuya placa finalice en 5 o 6 disponen de un mes para ponerse al día.

“Se está mandando un transitorio para dar algún respiro a todas las placas, de manera tal que no sientan esa presión de que deben llegar ya para hacer la revisión. Esto va a ser posible transicionar hasta que todo esté abierto a final de año”, aseguró Amador.

Las terminaciones en 7 u 8 cuentan con un plazo hasta de dos meses, mientras que las placas que finalizan en 9 tienen tres meses para completar el requisito. La prórroga que hizo posible dichas amnistías con los plazos, establece que los propietarios se mantienen al día con la RTV, por lo tanto podrán pagar el marchamo.