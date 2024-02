Roberto Thompson, alcalde electo: “El cantón de Alajuela se ha quedado atrás y el desarrollo se ha ido mucho más hacia Occidente”

En septiembre del año pasado Liberación Nacional ratificó a Roberto Thompson como candidato a alcalde por el cantón central de Alajuela. El exdiputado y dos veces líder del municipio, sustituyó a Humberto Soto quién abandonó el partido por ser investigado en el caso Diamante.

Thompson, de 63 años, obtuvo el triunfo el 4 de febrero con un 22,7% del apoyo de quienes se presentaron a las urnas, mientras que el segundo lugar fue para Soto, quien alcanzó el 13,5% con el partido Nuestro Pueblo. Un dato no menor es que solamente el 28,5% de los votantes inscritos fue a votar.

El alcalde electo habló con EF para repasar algunas de sus propuestas antes de su tercer periodo al frente del municipio.

En los comicios del pasado 4 de febrero, 12 partidos se disputaron la alcaldía de Alajuela; Roberto Thompson salió ganador por una diferencia de unos 6.000 votos. (JOHN DURAN)

De casi 225.000 electores inscritos en Alajuela, solo unos 14.000 votaron por usted... Copiado!

El electorado todavía no se convence, a pesar de todo el esfuerzo, de la importancia de ir a votar en las elecciones municipales, y ese es un tema país, no afecta solo a Alajuela. Obviamente Liberación Nacional como partido ha sufrido un desgaste importante, y eso hay que aceptarlo, porque eso también produjo, que mucha de la gente que nos había apoyado siempre, buscara otras opciones.

También nosotros enfrentamos una división. El actual alcalde fue elegido por Liberación Nacional en el año 2020. Éll fue sancionado por razones éticas, renunció al partido y se inscribió bajo otra bandera. Estoy claro de que eso nos afectó, porque un porcentaje importante de la votación que normalmente sería para nuestro partido, lo apoyó a él.

Sí creo que dentro de las circunstancias la votación fue contundente en el sentido de que prácticamente duplicamos al segundo lugar, eso nos da un buen margen. Pero todos esos factores se deben considerar para el futuro. Ahora lo que corresponde es volver a generar confianza en la gente.

¿Qué le puede aportar un tercer mandato suyo al cantón central de Alajuela? Copiado!

En los ocho años anteriores logramos un importante posicionamiento de un cantón que a mi juicio tiene que ser, si no el primero, de los primeros del país en competitividad y que debe potenciar todas sus posibilidades. La municipalidad tiene que ser una institución mucho más eficiente. Espero que este tercer mandato nos permita retomar esa ruta que el cantón había emprendido.

Alajuela se ubicó en el lugar 15 de 82 en el último índice de competitividad cantonal, ¿cuáles son tres planes concretos para mejorar esta posición? Copiado!

Alajuela dejó de pensar en grande y de asumir la responsabilidad como gobierno local, me refiero a coordinar esfuerzos con distintas instituciones. Eso tenemos que mejorarlo.

Tenemos un cantón muy colapsado en términos generales. La competitividad está muy relacionada con el tema de infraestructura y de obras importantes, hay una serie de proyectos específicos que debemos retomar.

Uno de los grandes retos para mejorar la competitividad es tener el liderazgo claro para eliminar los cuellos de botella que nos han impedido ejecutar todos esos recursos del presupuesto.

¿Cómo puede sacarle provecho Alajuela al aeropuerto Juan Santamaría? Copiado!

Nosotros hemos estado relativamente desconectados del aeropuerto porque no tenemos una interconexión vial fluida. La municipalidad tiene algunos planes para poder conectar peatonalmente el aeropuerto a la zona de la radial, que está creciendo mucho, pero es necesario mejorar el acceso a la ciudad. En segundo lugar, hay que hacer atractivo el cantón: vamos con un proyecto muy agresivo de recuperación del centro urbano que incluye algunas áreas de peatonalización que no se han podido finalizar e incluye la recuperación de los edificios históricos y las plazas para fomentar el turismo.

El tema del tren le compete a Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), pero ¿qué puede hacer usted como alcalde para aumentar las frecuencias entre San José y Alajuela? Copiado!

Yo soy un enamorado del tren. En Alajuela llega tanto el tren al Atlántico como el del Pacífico y esa es una condición particular que nos permitiría hacer una interconexión: tenemos un terreno de tres hectáreas cerca del aeropuerto y ahí estamos retomando un proyecto que se quedó de la administración anterior, que es la construcción de una terminal multimodal de transporte público.

Estaría conectada con el aeropuerto y con las principales líneas que vienen de Occidente, de Guanacaste y de Puntarenas, y además conectada con el ferrocarril. Sería una terminal nacional, que nos permita desarrollar todo un esquema de transporte público totalmente diferente.

¿A qué plazo visualizan ese proyecto? Copiado!

Lo primero que vamos a hacer es solicitar una reunión con el Incofer y con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para planteárselo. Luego, buscar un esquema que nos permita, a través de una concesión, una alianza con el sector público o privado desarrollar esa infraestructura.

Ya se aprobó un proyecto de ley, en la actual legislatura, para darle el uso debido a ese terreno y yo quisiera que eso fuera una prioridad.

En cuanto a atracción de inversión extranjera directa vemos multinacionales que se instalaban en Grecia y en Cartago. ¿Alajuela se está quedando rezagada? Copiado!

Hay una serie de zonas que no pueden potenciarse precisamente por las limitaciones y las regulaciones que existen desde hace 20 años. Entonces sí, efectivamente, el cantón se ha quedado, el desarrollo se ha ido mucho más hacia Occidente.

Alajuela tiene que retomar un liderazgo a nivel de occidente y de la región, pero que también aprovechar y apoyar todo ese esfuerzo que otros cantones vecinos están haciendo.

Usted va a asumir una tercera alcaldía, ya fue diputado, ¿usted representa el ideal de renovación que necesita Liberación Nacional? Copiado!

Tengo muchos años de estar en esto, he estado cerca de 20 años en el ejercicio político, y entiendo que se requiere de imágenes mucho más renovadas. A mí lo que me interesa en este momento es promover en Alajuela y en el país, desde el punto de vista del partido, la integración de mucha gente joven, de una generación que probablemente no se ha involucrado lo suficiente. Me refiero a generaciones digamos de 40 años para abajo.

Yo no quiero hablar de mí, pero sí quiero decir que yo asumo esto como una oportunidad para promover dentro del partido lo que siempre he promovido, que el partido tiene que no solo decir que necesita una renovación, sino hacerla efectiva y me parece que hay una oportunidad, por lo menos en Alajuela, para iniciar ese proceso.

¿Es este su último proceso político o se ve compitiendo por una diputación en 2026 o algún otro cargo? Copiado!

Ya yo estuve en la Asamblea Legislativa, fue una linda oportunidad para aportarle a Alajuela y al país pero tengo cuatro años de mandato, no estoy pensando más allá.

Según Thompson, Liberación Nacional aún tiene reservas morales, intelectual y de juventud para dar un paso adelante de cara al futuro. (MAYELA LOPEZ)

Alajuela 14 de abril de 2015, Aeropuerto Internacional Juan Santa Maria, inauguracion de la nueva etapa del aeropuerto donde van a estar la mayoria de locales comerciales. en la fotografia Roberto Thompson Alcalde de Alajuela. Fotografia Jose Cordero (Jose Cordero)