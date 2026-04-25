Economía y Política

Rodrigo Arias anuncia su futuro político y da un consejo al PLN

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

A pocos días de dejar la presidencia de la Asamblea Legislativa este 1.º de mayo de 2026, Rodrigo Arias confirmó que no volverá a postularse para ningún puesto de elección popular, lo que marca el cierre de una extensa trayectoria en la política nacional.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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