Rodrigo Chaves seguirá con inmunidad ante los procesos judiciales que afronta: Laura Fernández lo nombra ministro de la Presidencia y Hacienda

La presidenta electa, Laura Fernández, confirmó a Rodrigo Chaves como próximo ministro de la Presidencia y de Hacienda, una vez que concluya su periodo administrativo en Zapote.

De esta manera, el mandatario extenderá su inmunidad por hasta cuatro años más, por lo que cualquier investigación en su contra requerirá una solicitud ante la Asamblea Legislativa para el levantamiento de su fuero, ahora en condición de ministro.

En 2025, esa solicitud fue planteada tanto por la Corte Plena como por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La Corte señaló al mandatario por un presunto delito de concusión, en el marco de la contratación de servicios de comunicación para Casa Presidencial con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica; mientras que el TSE lo cuestionó por presunta beligerancia política.

04/05/2026 Asamblea Legislativa. Rendición de cuentas del último año de gobierno, por parte del presidente de la República, Rodrigo Chaves, ante los diputados en el Plenario Legislativo. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

No obstante, un eventual levantamiento de la inmunidad de Chaves luce distante en la nueva Asamblea Legislativa, donde el oficialismo controla 31 curules y se requieren 38 votos afirmativos para retirar el fuero.

El anuncio del nuevo rol que asumirá Chaves, tras entregar la banda presidencial, se dio durante la presentación del gabinete que acompañará a Fernández en la administración 2026-2030, equipo con el que la presidenta electa comenzará a delinear la estructura política y técnica de su próximo gobierno.

La presidenta electa comentó que pensó y colocó “estratégicamente” a cada una de las personas que liderarán a los ministerios e instituciones autónomas.