Economía y Política

Rodrigo Chaves seguirá con inmunidad ante los procesos judiciales que afronta: Laura Fernández lo nombra ministro de la Presidencia y Hacienda

Rodrigo Chaves no se retirará de la primera línea política tras dejar Zapote.

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Por Tatiana Soto Morales

La presidenta electa, Laura Fernández, confirmó a Rodrigo Chaves como próximo ministro de la Presidencia y de Hacienda, una vez que concluya su periodo administrativo en Zapote.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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