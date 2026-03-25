Economía y Política

Sala Constitucional de Costa Rica anula norma que permitía extender vida útil de tanques de combustible

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Una norma permitió por años operar bajo condiciones que no estaban sustentadas en criterios técnicos. Esa posibilidad quedó sin efecto tras una resolución constitucional.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Sala IVcombustiblesestaciones de servicioambientedecretos
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.