Sala IV anula cierre de Parque Viva por violación indirecta a la libertad de prensa

La Sala Constitucional declaró con lugar y por mayoría un recurso de amparo interpuesto por un grupo de periodistas del diario La Nación contra el cierre del Parque Viva en defensa de la libertad de prensa.

Tanto este medio como el diario La Nación pertenecen al mismo grupo empresarial que Parque Viva.

En la sesión de este viernes 21 de octubre, el Tribunal dictó la sentencia No. 2022025167, en donde por mayoría se anula la orden sanitaria No. MS-DRRSCN-DARSA2-OS-0368-2022 emitida el 8 de julio de 2022, así como lo dispuesto en el oficio No. MS-DRRSCN-DARSA2-1724-2022 del 15 de julio de 2022.

Gobierno suspende permiso sanitario de funcionamiento de Parque Viva

“Se condena al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios causados con los hechos que sirven de fundamento a esta declaratoria, los que se liquidarán en ejecución de sentencia de lo contencioso administrativo”, se precisa en el comunicado de prensa de la Sala Constitucional.

Sala IV anula medidas sanitarias impuestas contra Parque Viva Fernando Castillo, presidente de Sala IV, explica los alcances de la resolución del recurso de amparo interpuesto por La Nación.

Al haberse declarado con lugar el recurso de amparo que anula la citada orden sanitaria, las autoridades recurridas deberán, dentro del plazo de 18 meses posteriores a la notificación de la presente resolución, llevar a cabo todas aquellas medidas de coordinación que estimen pertinentes y necesarias a efectos de ejecutar el plan remedial con el propósito de brindar una solución integral a la problemática de congestionamiento vial que afecta a los vecinos de La Guácima de Alajuela, en relación con los eventos de concentración masiva de personas y vehículos en el Parque Viva.

El cierre temporal de Parque Viva se comunicó el 8 de julio pasado cuando el Ministerio de Salud afirmó que a raíz de una “denuncia anónima” se solicitó la suspensión del permiso sanitario debido a “la problemática ocasionada por las enormes presas que generan los eventos masivos que se llevan a cabo en el Parque Viva, en la Guácima de Alajuela, que afectan directamente a esta comunidad, así como a los pueblos circunvecinos”.

La sentencia integral se encuentra en fase de redacción y una vez terminada será notificada a las partes del proceso.

Posteriormente se publicará en la plataforma Nexus, donde quienes lo deseen podrán descargarla de forma gratuita.

Respuesta del Poder Ejecutivo Copiado!

El Poder Ejecutivo evitó referirse directamente a este fallo.

“El Gobierno de la República es respetuoso de la institucionalidad del país y de la separación de poderes. No hemos recibido la notificación del fallo de la Sala IV por lo que no podemos comentar al respecto. El Gobierno continuará defendiendo la salud y la seguridad de la ciudadanía de acuerdo a nuestra Constitución Política”, afirmó el Ejecutivo a través de un comunicado de prensa.