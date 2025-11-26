Economía y Política

Sala IV frena subasta de frecuencias de radio y televisión ante “grave riesgo” de apagón mediático y baja participación

La Sala Constitucional acogió una medida cautelar y paralizó los procesos de licitación de radio y televisión. Los magistrados advierten sobre el riesgo de una disminución masiva de servicios

Por Mathew Chaves

El proceso de reordenamiento del espectro radioeléctrico, que generaría la salida del aire de emisoras históricas y la negativa de participación de grandes grupos radiofónicos y televisoras, fue detenido por el máximo tribunal del país.








