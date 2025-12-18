Salario mínimo en Costa Rica: así quedarán los nuevos montos para profesionales en 2026

El sector privado en Costa Rica se prepara para implementar la nueva estructura de salarios mínimos que regirá a partir del 1.° de enero de 2026.

Aunque el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) aún debe publicar el decreto oficial en La Gaceta, los porcentajes de aumento quedaron en firme desde octubre por parte del Consejo Nacional de Salarios (CNS).

Ante la espera del documento final, la firma especializada AG Legal ha elaborado una proyección detallada de los montos, aplicando los ajustes aprobados a la base salarial vigente. Si bien las cifras oficiales podrían presentar variaciones marginales por redondeo, este cálculo ofrece un panorama claro para patronos y trabajadores.

El aumento general decretado es del 1,63%, el más bajo de la administración actual. Sin embargo, la resolución contempla incrementos diferenciados para sectores clave: el servicio doméstico recibirá un ajuste del 3,96%, los técnicos medios en educación diversificada un 2,5%, y las ocupaciones especializadas subirán un 2,18%.

Para el sector profesional, los ajustes sitúan los ingresos mínimos mensuales en nuevos escalafones. Según la proyección, un Bachiller Universitario percibirá un salario mínimo de ₡664.078,07, mientras que un Licenciado Universitario tendrá una base de ₡796.921.

El sector privado en Costa Rica se prepara para implementar la nueva estructura de salarios mínimos que regirá a partir del 1.° de enero de 2026. (Harbucks/Getty Images/iStockphoto)

Es crucial entender las siglas que definen ciertos pagos técnicos. En la lista destacan puestos con la sigla TES (Trabajador Especializado), como el agente de aduanas o el técnico en aparatos ortopédicos. Estos roles tienen fijado un rubro diario de ₡25.209,80. Aunque se expresa como tarifa por jornada, al multiplicarse por los días laborales promedio (26), el ingreso mensual supera los ₡650.000, reflejando el grado de especialización técnica del cargo.

Lista detallada de salarios mínimos por ocupación (Proyección 2026)

A continuación, se detalla la proyección de los nuevos salarios mínimos, calculados según el acuerdo del CNS y datos de AG Legal.

Profesionales y Nivel Académico Superior (Salario Mensual) Copiado!

Licenciado universitario: ₡796.921

₡796.921 Bachiller universitario: ₡664.078,07

₡664.078,07 Contador privado (Licenciado): ₡796.921

₡796.921 Contador privado (Bachiller): ₡664.078,07

₡664.078,07 Contador privado (Diplomado): ₡585.484,58

₡585.484,58 Secretaria (Licenciatura): ₡796.921

₡796.921 Secretaria (Bachiller): ₡664.078,07

₡664.078,07 Secretaria (Diplomado): ₡585.484,58

₡585.484,58 Contador privado (Técnico medio): ₡496.682,38

₡496.682,38 Secretaria (Técnico medio): ₡496.682,38

₡496.682,38 Educador aspirante sin título: ₡487.261,75

₡487.261,75 Asistente de abogacía: ₡487.261,75

Ocupaciones Especializadas y Técnicas (Por día, salvo indicado) Copiado!

Agente de aduanas: ₡25.209,80

₡25.209,80 Camarógrafo de prensa: ₡25.209,80

₡25.209,80 Copiloto (primer oficial): ₡25.209,80

₡25.209,80 Despachador de vuelo: ₡25.209,80

₡25.209,80 Locutor de televisión: ₡25.209,80

₡25.209,80 Luminotécnico de televisión: ₡25.209,80

₡25.209,80 Técnico en aparatos ortopédicos: ₡25.209,80

₡25.209,80 Técnico en lentes contacto: ₡25.209,80

₡25.209,80 Técnico refrigeración doméstica/industrial: ₡25.209,80

₡25.209,80 Técnico de máquinas coser especiales: ₡25.209,80

₡25.209,80 Técnico reparación audio/video: ₡25.209,80

Ocupaciones Calificadas y de Oficina (Mensual) Copiado!