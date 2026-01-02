Economía y Política

Salario mínimo para licenciados sube: revise el nuevo monto de ley para 2026

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El año 2026 llegó con ajustes en la estructura salarial del sector privado costarricense.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
salario mínimo
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.