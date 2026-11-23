Los trabajadores del sector privado en Costa Rica tendrán nuevos salarios mínimos a partir del 1.º de enero de 2027.

El monto para una ocupación no calificada será de ¢12.648 por jornada ordinaria diaria, mientras que para un licenciado universitario se fijó en ¢27.016 por jornada, según el decreto ejecutivo 45944-MTSS, publicado este lunes 23 de noviembre en el diario oficial La Gaceta.

La fijación incorpora un incremento general de 1,70%, aprobado por el Consejo Nacional de Salarios. Dos categorías recibirán ajustes adicionales: trabajo doméstico y técnicos medios en Educación Diversificada.

Una de las particularidades de la nueva tabla es que expresa los mínimos por jornada ordinaria diaria, con excepciones para actividades remuneradas por otras unidades, como la recolección de café y la estiba. Para conocer el equivalente mensual, el decreto establece que el monto por jornada se multiplica por 30 cuando esa sea la periodicidad de pago acordada.

En el sector privado, el salario escolar se paga solo a trabajadores que autorizaron rebajos mensuales como ahorro voluntario. (Canva /Canva)

¿Cuáles serán los salarios mínimos en 2027?

La siguiente tabla muestra los montos diarios publicados en el decreto y su equivalente mensual, calculado con la regla de 30 días prevista en el artículo 7. La columna mensual corresponde a esa modalidad de pago; no sustituye las reglas específicas del salario semanal.

Categoría ocupacional Mínimo por jornada ordinaria diaria Equivalente con pago mensual Trabajador en ocupación no calificada ¢12.648 ¢379.440 Trabajador en ocupación semicalificada ¢13.754 ¢412.620 Trabajador en ocupación calificada ¢14.230 ¢426.900 Trabajador en ocupación especializada ¢16.521 ¢495.630 Técnico Medio en Educación Diversificada ¢16.992 ¢509.760 Técnico de Educación Superior ¢18.377 ¢551.310 Diplomado de Educación Superior ¢19.848 ¢595.440 Bachiller universitario ¢22.512 ¢675.360 Licenciado universitario ¢27.016 ¢810.480 Trabajo doméstico ¢9.491 ¢284.730 Trabajador de especialización superior ¢25.638 ¢769.140

Fuente: decreto ejecutivo 45944-MTSS, artículos 1 y 7. Los equivalentes mensuales se obtienen al multiplicar los montos diarios publicados por 30.

La categoría aplicable no se determina únicamente por el nombre del puesto. El decreto remite a los perfiles ocupacionales aprobados por el Consejo Nacional de Salarios para ubicar correctamente las labores dentro de la escala.

En el caso de los títulos académicos, la norma dispone que, cuando una disposición legal o administrativa exija alguno de los grados incluidos en la tabla, deberá pagarse el mínimo correspondiente. Si las tareas pertenecen a una categoría ocupacional superior, prevalecerá el salario de esa categoría. Los mínimos de bachilleres y licenciados universitarios se aplican a títulos debidamente reconocidos.

Trabajo doméstico y técnicos medios tendrán ajustes adicionales

El trabajo doméstico recibirá un incremento adicional de 4,186693%, aplicado después del aumento general de 1,70%. El resultado recogido en la tabla oficial es un mínimo de ¢9.491 por jornada ordinaria, equivalente a ¢284.730 cuando el pago sea mensual.

El decreto señala que el ajuste adicional para esta categoría forma parte de un esquema de ocho años que comenzará el 1.º de enero de 2027.

Por su parte, los técnicos medios en Educación Diversificada tendrán un incremento adicional de 0,88768%, también posterior al ajuste general. Su salario mínimo quedará en ¢16.992 por jornada ordinaria diaria, o ¢509.760 bajo pago mensual. Esta corrección corresponde al esquema transitorio de equiparación que comenzó con la fijación de 2026.

¿Cómo se calcula el salario semanal, quincenal o mensual?

El artículo 7 establece diferencias según la actividad económica y la periodicidad de pago. Para una jornada completa, las reglas del salario semanal son las siguientes:

En actividades comerciales, el mínimo por jornada se multiplica por siete, pues incluye el pago del día de descanso.

En actividades no comerciales, el mínimo por jornada se multiplica por la cantidad de días efectivamente laborados durante la semana.

La regla cambia cuando se acuerda pagar de forma mensual o quincenal. En esos casos, indistintamente de la actividad, deben remunerarse todos los días a razón de 30 por mes: el mínimo diario se multiplica por 30 para el salario mensual y por 15 para el quincenal.

Por ejemplo, para una ocupación no calificada, el monto publicado de ¢12.648 por jornada equivale a ¢189.720 por quincena o ¢379.440 por mes, cuando se utilicen esas modalidades de pago. Estos valores resultan de aplicar la fórmula del decreto a la nueva tabla.

Cuando la remuneración sea por hora, el valor debe referirse a la hora ordinaria diurna. Para las jornadas mixta y nocturna deben realizarse las equivalencias necesarias para que los salarios de las respectivas jornadas ordinarias resulten iguales, según dispone la norma.

Café y estiba tendrán tarifas específicas

La nueva fijación también establece remuneraciones por unidad de producción o movimiento de carga:

Actividad Mínimo para 2027 Recolección de café, por cajuela ¢1.204,23 Estiba de frutas y vegetales, por kilo ¢0,0869 Estiba, por tonelada ¢107,46 Estiba, por movimiento ¢458,22

Fuente: fijaciones específicas del artículo 1 del decreto ejecutivo 45944-MTSS.

Los portaloneros y wincheros tendrán un mínimo 10% superior a las tarifas fijadas para estiba. Además, para calcular el mínimo de la estiba portuaria, la carga y descarga total debe dividirse entre los trabajadores que integraron la cuadrilla que realizó la labor.

El decreto también protege los mínimos en trabajos pagados por pieza, a destajo, por tarea o a domicilio: la remuneración no podrá ser inferior a la que la persona habría devengado al trabajar normalmente durante las jornadas ordinarias, de acuerdo con su categoría.

¿El aumento se aplica a quienes ganan más del mínimo?

La fijación actualiza los pisos salariales obligatorios, pero no establece un aumento general para todas las remuneraciones privadas. El artículo 5 señala que el decreto no modifica los salarios que ya sean superiores a los mínimos por efecto de contratos individuales, convenios colectivos o leyes específicas.

Por otra parte, los profesionales con grado de bachillerato o licenciatura universitaria que estén sujetos a disponibilidad, en las condiciones y límites descritos por el decreto y el artículo 143 del Código de Trabajo, tendrán derecho a un adicional de 23% sobre el salario mínimo correspondiente a su grado académico.

La nueva fijación sustituirá al decreto 45303-MTSS, que estableció los mínimos de 2026. Su entrada en vigor está prevista para el 1.º de enero de 2027, según el artículo 9 de la norma publicada.