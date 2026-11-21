La viceministra de Comercio Exterior (Comex), Arianna Arce, dejó su cargo este 21 de noviembre, luego de presentar su renuncia un día antes.

Su salida se anunció apenas un día después de que la presidenta de la República nombrara a Francisco Gamboa como ministro de Comercio Exterior, quien también ocupa la vicepresidencia de la República y fue ministro de Economía, Industria y Comercio (MEIC) durante la administración anterior.

Arce ocupaba el puesto desde el inicio de la administración de Laura Fernández y asumió como ministra a. i. tras la destitución de Indiana Trejos como jerarca de la cartera. Este movimiento concreta un relevo en la totalidad de la cúpula ministerial de Comex: a poco más de siete meses del inicio del Gobierno 2026-2030, ninguna de las figuras que encabezaron la cartera durante los primeros meses de gestión continuará al frente de la política comercial del país.

Arianna Arce fue nombrada ministra interina del Comex semanas atrás. (Tomado de redes sociales de Comex/Tomado de redes sociales de Comex)

Los cambios también alcanzan a las principales instituciones vinculadas con el comercio exterior, la promoción de las exportaciones y la atracción de inversión extranjera.

Laura López, gerente general de la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), anunció su salida para diciembre, mientras que Manuel Tovar, quien fue ministro de Comercio Exterior durante el gobierno de Rodrigo Chaves y posteriormente ocupó la Cancillería en la administración de Laura Fernández, fue destituido en septiembre pasado.

El reacomodo ocurre en un momento particularmente sensible para el sector exportador. EF dio a conocer que las empresas multinacionales enfrentan presiones para sostener su competitividad y, entre enero de 2023 y agosto de 2026, 38 compañías del Régimen de Zonas Francas solicitaron reducir sus compromisos de generación de empleo. Detrás de esos ajustes figuran factores como los menores costos de producción en India, el avance de la inteligencia artificial (IA), la apreciación del colón frente al dólar y las dificultades para encontrar talento especializado.

En ese contexto, la continuidad que Laura Fernández planteó respecto a la administración de Rodrigo Chaves tendrá que mantenerse ahora con una nueva cúpula y sin varias de las figuras que encabezaron la política comercial durante el gobierno anterior.

El reto de Gamboa no se limitará a asumir la conducción de Comex. También deberá definir qué rumbo continuará la política comercial en una coyuntura en la que la competitividad de las empresas, la atracción de inversiones y los acuerdos comerciales pendientes exigen decisiones sobre la dirección que seguirá el país.