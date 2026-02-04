Economía y Política

¿Se puede declarar una “Tercera República”, como lo dice Laura Fernández? Politólogos explican las implicaciones de esta frase

Laura Fernández dijo que edificará una Tercera República. Le explicamos qué características deben cumplirse para que tenga legitimidad.

Por Joel Porras

Laura Fernández reiteró en sus primeros discursos la frase “edificaremos la Tercera República”. La presidenta electa señaló que se refiere a un “renacer maravilloso del pueblo y que atrás quedaron los recuerdos de la Guerra Civil y de un bipartidismo que ha quedado superado”. ¿Qué componentes debe tener una situación sociopolítica para que sea considerado como una nueva república? El Financiero les consultó a expertos su opinión al respecto.








