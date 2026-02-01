¿Se puede votar con la cédula vencida? Sí, bajo estas condiciones

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) despejó una de las dudas más frecuentes a horas de los comicios: sí, se puede votar con la cédula vencida, pero debe cumplirse una condición.

El TSE dispuso reglas para poder votar con la cédula vencida. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Los costarricenses pueden votar con una cédula que ya no esté vigente siempre y cuando no tenga más de un año de haber expirado al día de la elección.

La norma permite que quienes dejaron pasar la fecha de vencimiento recientemente no pierdan su derecho al sufragio, siempre que el documento esté en buen estado y sea el original en formato físico.

En el caso de las elecciones nacionales del 1.º de febrero de 2026, el TSE precisa que podrán votar las personas cuya cédula haya vencido a partir del 1.º de febrero de 2025. Por el contrario, quienes tengan una cédula con fecha de expiración anterior quedaron fuera del padrón electoral y no podrán emitir su voto, aunque hayan gestionado una nueva después del cierre del padrón.

La autoridad electoral recuerda además que no se aceptan otros documentos, como licencia de conducir, pasaporte o la Identidad Digital Costarricense, a la hora de identificarse en la junta receptora.

Para conocer dónde le corresponde votar, el TSE habilitó varias vías oficiales: la línea telefónica gratuita 1020, a la que se llama y se digita el número de cédula; el envío de un mensaje de texto sin costo al mismo número con el número de identificación; el sitio web institucional en la sección “¿Dónde votar?”; y la aplicación móvil #VotanteInformadoCR, disponible en Google Play y App Store. Estas herramientas informan el centro educativo asignado, la junta receptora y otros datos básicos del elector, y están disponibles antes y durante la jornada para despejar dudas.

Las juntas receptoras de votos estarán abiertas de 6:00 a.m. a 6:00 p.m. en territorio nacional.

___

Este artículo fue publicado por un editor de ‘El Financiero’ asistido por un sistema de inteligencia artificial.