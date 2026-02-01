Economía y Política

¿Se puede votar con la cédula vencida? Sí, bajo estas condiciones

Revise las condiciones que deben darse para que usted pueda votar a pesar de tener su cédula vencida.

Escuchar
Por Redacción EF

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) despejó una de las dudas más frecuentes a horas de los comicios: sí, se puede votar con la cédula vencida, pero debe cumplirse una condición.








