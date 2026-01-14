Economía y Política

Sector comercio lidera la confianza empresarial; agro repunta pero muestra cautela

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

El arranque del año 2026 presenta un panorama de “resultados mixtos” para el tejido productivo nacional. Según la más reciente Encuesta de Expectativas Empresariales elaborada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), correspondiente al primer trimestre de 2026, la confianza de los empresarios varía significativamente según la industria, con el comercio consolidándose como el sector más optimista y el agropecuario mostrando una recuperación moderada.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
confianza empresarialcomercioagricultura
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.