Sector comercio lidera la confianza empresarial; agro repunta pero muestra cautela

El arranque del año 2026 presenta un panorama de “resultados mixtos” para el tejido productivo nacional. Según la más reciente Encuesta de Expectativas Empresariales elaborada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad de Costa Rica (UCR), correspondiente al primer trimestre de 2026, la confianza de los empresarios varía significativamente según la industria, con el comercio consolidándose como el sector más optimista y el agropecuario mostrando una recuperación moderada.

A nivel general, el Índice Global de Expectativas Empresariales se ubicó en 55,9 puntos. Aunque esta cifra representa una leve disminución de 0,3 puntos porcentuales respecto a la medición anterior, el indicador se mantiene en terreno positivo, situándose por encima del promedio histórico de 53,9, lo que sugiere que el empresariado conserva una visión favorable para los primeros tres meses del año.

Disparidad sectorial: comercio vs. agro

El análisis desagregado revela dos realidades distintas en los extremos de la medición:

El dinamismo del comercio: Este sector registra una mejora en sus proyecciones, alcanzando un índice de 58,5 puntos, el rango mayor registrado en la encuesta. Este optimismo se alinea con las expectativas de contratación, donde el comercio se perfila como uno de los generadores de empleo más dinámicos para el trimestre. La recuperación cautelosa del agro: El sector agropecuario reportó un aumento moderado en su confianza, situándose en 52,1 puntos. Si bien muestra una tendencia al alza, se mantiene en el rango menor de expectativas en comparación con el resto de las actividades económicas evaluadas.

El estudio señala que, mientras estos dos sectores mejoran, “otros sectores muestran leves retrocesos”, aunque logran mantenerse por encima de sus promedios históricos, reflejando una confianza que el IICE califica como “moderada”.

La confianza empresarial inicia 2026 en 55,9 puntos. Comercio y construcción lideran expectativas de empleo e inversión en Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Construcción y comercio impulsan el empleo

Las expectativas sobre el mercado laboral para el primer trimestre de 2026 están marcadas por la estabilidad, pero con focos claros de crecimiento. El 69,1% de los empresarios planea mantener su planilla sin cambios, mientras que un 26,9% prevé aumentos en su personal. Solo un 4% considera reducciones.

En este apartado, la encuesta destaca que, aunque todos los sectores tienen expectativas favorables, los más dinámicos en generación de empleo son Construcción y Comercio.

El balance neto de empleo (la diferencia entre quienes aumentarán y quienes disminuirán personal) es positivo, ubicándose en 22,7% para este trimestre, una cifra superior al 16,3% registrado en el mismo periodo del año anterior (I-2025).

Intención de inversión

En cuanto al destino de los capitales para el inicio de 2026, la cautela impera. El 82% de los empresarios concentrará sus recursos en inversiones esenciales. No obstante, un 10,8% planea adquirir principalmente equipo operativo, maquinaria de producción y tecnología, señalando una apuesta por la modernización en un segmento del empresariado.

Ficha técnica

Los datos se desprenden de una muestra de 428 empresas entrevistadas vía telefónica entre el 10 y el 28 de noviembre de 2025. La muestra efectiva estuvo compuesta mayoritariamente por el sector manufactura (29%) y alojamiento y servicios de comida (22%), con una participación predominante de microempresas (52,1%).