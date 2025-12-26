Segundo Sorteo de Consolación 2025: los 12.196 premios que usted puede ganar

El año 2025 se despide con una última oportunidad para que los jugadores de lotería nacional prueben su suerte en un evento extraordinario. La Junta de Protección Social (JPS) tiene programado el segundo sorteo de consolación, un evento que marca el cierre del calendario de juegos millonarios que inició con el Gordo Navideño.

Este sorteo se realizará el próximo domingo 28 de diciembre en el auditorio de la JPS, ubicado en San José. El evento está agendado para iniciar a las 7:30 p. m., aunque el comienzo de la extracción de las bolitas podría retrasarse unos minutos mientras se cumplen todos los protocolos de fiscalización previos al juego.

La dinámica ofrece a los participantes una nueva posibilidad de ganar premios atractivos antes de recibir el Año Nuevo. Para concursar, los interesados deben adquirir fracciones o enteros de lotería, los cuales están disponibles tanto con los vendedores autorizados en las calles así como a través del canal digital oficial JPS en Línea.

El costo establecido para este sorteo extraordinario es de ₡1.500 por fracción, mientras que el billete completo, compuesto por 10 pedacitos, tiene un valor de ₡15.000. Como requisito indispensable, los jugadores deben ser mayores de 18 años para realizar la compra y gestionar el cobro de cualquier premio resultante.

El billete del segundo sorteo de consolación consta de 10 fracciones y ofrece múltiples oportunidades de ganar mediante premios directos e indirectos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Plan de premios y acumulado

En total, son 12.196 premios.

El atractivo principal de la noche recae en el premio mayor, el cual pagará ₡300 millones por entero y ₡30 millones por cada fracción ganadora. Este monto se convierte en el objetivo central de quienes buscan cerrar el ciclo 2025 con una gran inyección económica.

El segundo premio en importancia ofrece un total de ₡60 millones por entero, lo que equivale a ₡6 millones por pedacito. Por su parte, el tercer premio entregará ₡25 millones por billete completo y ₡2,5 millones por fracción.

La lista de premios directos también incluye 20 premios de ₡1,5 millones y 77 premios de ₡500.000 por entero.

Además de los premios principales, existen recompensas específicas por coincidencias. Hay 97 premios destinados a los billetes con la serie igual al mayor pero con diferente número, los cuales pagan ₡250.000 por entero y ₡25.000 por fracción. Asimismo, se otorgan 999 premios a los billetes con el número igual al mayor con diferente serie, con un pago de ₡175.000 por entero y ₡17.500 por fracción.

La estructura también premia la relación con el segundo y tercer lugar. Quienes tengan el número igual al segundo premio (excepto su serie) ganan ₡45.000 por entero y ₡4.500 por fracción. De igual manera, los billetes con el número igual al tercer premio (excepto su serie) reciben ₡30.000 por entero y ₡3.000 por fracción.

El plan contempla las aproximaciones anterior y posterior al número favorecido con el premio mayor, que pagan ₡2,5 millones por entero cada una. Para ganar este premio, usted debe tener la misma serie ganadora.

También destaca la terminación: hay 9.000 premios para los billetes cuya última cifra coincida con la del mayor, pagando ₡30.000 por entero y ₡3.000 por fracción.

De forma paralela a la lotería nacional, se jugará la dinámica del acumulado. Si este premio no sale en los sorteos previos, el monto base para la noche del domingo se estima en ₡425 millones.

En el sorteo principal del Gordo Navideño 2025, ocurrió el hecho inusual de que el premio mayor quedó en condición de no vendido. (Captura de pantalla)

¿Cómo reclamar los premios?

El cobro de los dineros ganados varía según el monto y el canal de compra utilizado. Los premios menores a ₡5 millones pueden cambiarse directamente con los vendedores de lotería autorizados o en las oficinas centrales de la JPS. Sin embargo, el cambio efectivo con vendedores depende de la disponibilidad de efectivo que estos manejen al momento.

En caso de que el premio supere esa cifra, el trámite debe realizarse en las sucursales del Banco de Costa Rica (BCR) o en la sede central de la institución. Para ello, es necesario presentar la cédula de identidad vigente y el billete premiado en buen estado.

Quienes hayan adquirido sus fracciones a través del sitio web oficial no requieren desplazarse, ya que el depósito se realiza automáticamente en la cuenta IBAN vinculada al perfil del usuario, en un plazo aproximado de 24 horas hábiles tras la realización del sorteo.