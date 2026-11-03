Economía y Política

El salario mínimo del servicio doméstico subirá en 2027; vea el cambio

El ajuste incluye un incremento adicional al aprobado para el resto de los salarios mínimos del sector privado

Por Tatiana Soto Morales

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El salario mínimo mensual de las personas que trabajan en servicio doméstico aumentará un 5,88% a partir del 1.° de enero de 2027, tras un ajuste adicional aprobado por el Consejo Nacional de Salarios (CNS).








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.