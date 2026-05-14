Economía y Política

Si Laura Fernández mueve la embajada a Jerusalén, Rebeca Grynspan arriesga votos en la ONU

¿Tiene intención la presidenta Laura Fernández de trasladar la embajada de Costa Rica de Tal Aviv a Jerusalén? El cambio generaría tensiones en la ONU y pondría en riesgo la candidatura de Rebeca Grynspan.

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Por Tatiana Soto Morales

La presidenta de la República, Laura Fernández, se reunió con su homólogo israelí, Isaac Herzog, poco después de ser juramentada oficialmente. Durante ese encuentro, la mandataria habría expresado su “deseo” de trasladar la embajada costarricense de Tel Aviv a Jerusalén, según reportaron medios israelíes.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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