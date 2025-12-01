Si quiere evitar la presa en Escazú, sepa a cuáles horas el tiempo de viaje se quintuplica

Escazú presenta una dualidad urbanística que define su compleja movilidad: es, al mismo tiempo, un centro corporativo de alto perfil y un pueblo tradicional con calles angostas.

Esta mezcla genera un comportamiento vial casi único en el Gran Área Metropolitana (GAM), donde los flujos de tráfico no obedecen únicamente a la lógica pendular de casa-trabajo, sino que se ven alterados por una intensa actividad comercial, gastronómica y educativa que mantiene las vías cargadas durante gran parte del día.

Para entender la magnitud real de estos desplazamientos, El Financiero realizó un monitoreo de datos mediante simulaciones de tráfico (asistidas con inteligencia artificial) proyectadas para un día típico entre semana.

El análisis se centró en una “ruta vertical” estratégica de 6,5 kilómetros que conecta los dos mundos del cantón: el sector comercial del norte (Multiplaza Escazú) y la zona residencial alta del sur (Iglesia de San Antonio de Escazú).

Los resultados extraídos de Google Maps exponen una realidad crítica para los conductores: en la tarde, el tiempo de viaje se quintuplica respecto al horario libre, y el mediodía, lejos de ser un momento de descanso, se consolida como un tercer pico de congestión.

El “efecto embudo” y el colapso vespertino

La infraestructura vial de Escazú funciona como un embudo invertido. Mientras el norte del cantón cuenta con accesos amplios desde la Ruta 27, conforme se avanza hacia el sur las calles recuperan su trazo histórico de dos carriles, insuficientes para el volumen vehicular actual. Este diseño provoca que el momento más crítico del día sea el bloque de la tarde.

El monitoreo identificó que entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m. se registra el “colapso total” de la vía. En esta franja, el recorrido de 6,5 kilómetros, que en la madrugada toma apenas 11 minutos, se extiende hasta los 45 o 55 minutos.

Este aumento exponencial se puede deber a la combinación de la salida laboral de los oficentros, el fin de la jornada escolar de los colegios privados y el flujo de residentes que regresan hacia las zonas altas. Subir desde la Ruta 27 hacia San Antonio se convierte en una maniobra de paciencia, donde la velocidad promedio cae a niveles mínimos.

La ruta analizada conecta el norte comercial con el sur residencial, evidenciando el “efecto embudo” que sufren los conductores en la tarde. (Rafael Pacheco Granados)

La mañana presenta un comportamiento distinto, marcado por el inicio temprano de la actividad educativa. El pico matutino se concentra entre las 6:30 a. m. y las 8:30 a. m., con tiempos de viaje que oscilan entre 25 y 35 minutos. Aunque es el doble del tiempo ideal, es significativamente menor al impacto de la tarde.

La trampa del almuerzo y la vida nocturna

Uno de los hallazgos más relevantes del análisis es la inexistencia de una “hora valle” real durante las horas de luz.

A diferencia de otras ciudades dormitorio, Escazú mantiene una actividad comercial vibrante que impide que el tráfico descienda considerablemente. Entre las 8:30 a. m. y las 11:30 a. m., el tiempo de viaje se mantiene en un rango de 16 a 18 minutos.

La situación se agrava al mediodía. Entre las 11:30 a. m. y la 1:30 p. m., se registra un fenómeno particular: la “presa de almuerzo”. La alta concentración de restaurantes y centros de negocios provoca que el tráfico suba a 22-25 minutos, niveles casi idénticos a los de la hora pico de la mañana.

Incluso la noche no ofrece una liberación inmediata. La observación detectó un flujo “denso social” entre las 7:00 p. m. y las 9:00 p. m., impulsado por la actividad de bares, gimnasios y restaurantes en el sector de San Rafael. En este horario, el trayecto aún toma entre 20 y 25 minutos.

A continuación, le detallamos la tabla de congestión resultante para la ruta Multiplaza - San Antonio:

Franja horaria Tiempo promedio Estado del tráfico 11:30 p. m. - 5:00 a. m. 11 - 12 min Libre

5:00 a. m. - 6:30 a. m. 14 - 18 min Aumento moderado

6:30 a. m. - 8:30 a. m. 25 - 35 min Pico mañana

8:30 a. m. - 11:30 a. m. 16 - 18 min Falso valle

11:30 a. m. - 1:30 p. m. 22 - 25 min Pico mediodía

1:30 p. m. - 3:00 p. m. 15 - 18 min Valle tarde

3:00 p. m. - 7:00 p. m. 45 - 55 min

Colapso total

7:00 p. m. - 9:00 p. m. 20 - 25 min Denso

9:00 p. m. - 11:30 p. m. 14 - 16 min Bajando



El análisis de datos de El Financiero revela el tráfico en Escazú. La ruta Multiplaza-San Antonio colapsa de 3:00 p. m. a 7:00 p. m. (55 min) y sufre una "trampa de almuerzo" al mediodía. (JOHN DURAN/John Durán)

Para moverse con fluidez en Escazú, los conductores deben aprovechar la ventana de la madrugada o esperar hasta después de las 10:30 de la noche. Cualquier otro horario implica enfrentarse a una red vial que opera cerca o por encima de su capacidad, impulsada por una dinámica comercial y social que no se detiene.

Además, le recomendamos evitar el cruce del Centro Comercial La Paco, ya que es uno de los puntos críticos donde confluye el tráfico comercial y residencial, especialmente al mediodía y al final de la tarde.