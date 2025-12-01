Economía y Política

Si quiere evitar la presa en Escazú, sepa a cuáles horas el tiempo de viaje se quintuplica

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

Escazú presenta una dualidad urbanística que define su compleja movilidad: es, al mismo tiempo, un centro corporativo de alto perfil y un pueblo tradicional con calles angostas.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
presashoras picotráfico EscazúGoogle MapsRuta 27
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.