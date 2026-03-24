Economía y Política

Si va de paseo en Semana Santa 2026 vea cómo cambian los precios de los peajes de la Ruta 27

El sistema tarifario varía según ejes y tipo de vehículo en cada estación.

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Por Mathew Chaves

Las personas que planean viajar hacia el Pacífico durante Semana Santa enfrentarán un ajuste en los costos de peajes en la ruta que conecta San José con Caldera.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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