Si va de paseo en Semana Santa 2026 vea cómo cambian los precios de los peajes de la Ruta 27

Las personas que planean viajar hacia el Pacífico durante Semana Santa enfrentarán un ajuste en los costos de peajes en la ruta que conecta San José con Caldera.

El cambio impacta directamente uno de los principales corredores viales del país en un periodo de alta movilidad, donde miles de conductores se desplazan hacia zonas turísticas.

Las variaciones aplican en todos los puntos de cobro de la vía y según la categoría del vehículo, con diferencias que modifican el monto total del recorrido.

Las nuevas tarifas en la Ruta 27 entrarán a regir el 26 de marzo de 2026 a las 12:00 m. n., pocos días antes del inicio de la Semana Santa.

Los datos publicados por la concesionaria muestran una reducción en varios de los montos en comparación con las tarifas vigentes desde enero de este 2026.

La vía concentra alto flujo vehicular en periodos de salida masiva hacia el Pacífico. (Rafael Pacheco Granados)

En el peaje de Escazú, por ejemplo, los vehículos livianos (clase 1) pasan de ¢420 a ¢400, mientras que en Ciudad Colón bajan de ¢210 a ¢200.

La tendencia se repite en otros puntos como San Rafael, La Guácima y Atenas, donde los ajustes oscilan entre ¢20 y ¢260 menos por paso, dependiendo del tipo de vehículo.

En categorías superiores, como camiones de varios ejes (clases 4 y 5), también se registran reducciones, aunque el impacto absoluto es mayor por el monto base más alto.

Estas variaciones inciden en el costo total del viaje hacia y desde el Pacífico, especialmente para quienes atraviesan múltiples estaciones de peaje durante un mismo recorrido.

Un vehículo liviano que cruza todos los peajes puede registrar una disminución acumulada en el costo total del trayecto.

El ajuste ocurre en un momento clave del calendario, debido al incremento en la demanda de viajes hacia playas del Pacífico durante Semana Santa.

La clasificación de vehículos se mantiene sin cambios, desde motos y livianos (clase 1) hasta camiones pesados de cinco ejes o más (clase 5).

El esquema tarifario continúa aplicando según número de ejes y tipo de vehículo, lo que determina el monto a pagar en cada estación.

Para efectos del cobro en los peajes de la Ruta 27, los vehículos se clasifican en cinco categorías según su tipo y cantidad de ejes:

Clase 1: Motos, vehículos livianos y de carga liviana con un máximo de 4 llantas de apoyo sobre pavimento.

Motos, vehículos livianos y de carga liviana con un máximo de 4 llantas de apoyo sobre pavimento. Clase 2: Microbuses, buses y busetas con capacidad superior a 9 pasajeros.

Microbuses, buses y busetas con capacidad superior a 9 pasajeros. Clase 3: Vehículos pesados de 2 y 3 ejes, con más de 4 y hasta 6 llantas de apoyo sobre pavimento.

Vehículos pesados de 2 y 3 ejes, con más de 4 y hasta 6 llantas de apoyo sobre pavimento. Clase 4: Vehículos pesados de 4 ejes, con más de 6 y hasta 8 llantas de apoyo sobre pavimento.

Vehículos pesados de 4 ejes, con más de 6 y hasta 8 llantas de apoyo sobre pavimento. Clase 5: Camiones pesados de 5 ejes o más, incluyendo cabezales con furgón.

Con este ajuste, quienes se desplacen por la ruta deberán considerar los nuevos montos al planificar sus viajes en uno de los periodos de mayor circulación del año.