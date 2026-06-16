Siete profesiones en Costa Rica aumentan su salario entre ¢300.000 y más de ¢400.000 al contar con licenciatura; conozca cuáles son

Elegir una carrera universitaria en Costa Rica implica tomar decisiones que van más allá de la vocación. Entre los factores que suelen entrar en juego también aparece el salario al que se podrá aspirar una vez que se ingrese al mercado laboral.

Obtener una licenciatura puede marcar una diferencia significativa en el ingreso mensual. Datos de la Radiografía Laboral 2025, elaborada por el Observatorio Laboral de Profesiones (OLAP) del Consejo Nacional de Rectores (Conare), revelan que el salario promedio puede aumentar hasta un 48% al pasar del grado de bachillerato al de licenciatura.

El estudio analizó una muestra efectiva de 14.057 personas graduadas de 141 disciplinas universitarias entre 2020 y 2022, provenientes tanto de universidades públicas como privadas. Entre los hallazgos destaca que solo siete carreras registran incrementos salariales superiores a los ¢300.000 al avanzar del grado de bachillerato a la licenciatura.

Las disciplinas con los mayores aumentos pertenecen a áreas como Salud, Ingeniería, Ciencias Sociales, Educación y Ciencias Económicas. En la parte más alta de la lista aparecen Medicina, Administración Aduanera e Inglés, cuyos incrementos salariales superan los ¢390.000 mensuales.

Tres ingenierías registran los saltos salariales más grandes al obtener licenciatura. (Canva/Canva)

Grandes aumentos

Aunque la Radiografía Laboral 2025 contempla 141 disciplinas universitarias, únicamente 104 cuentan con información comparable sobre salarios promedio tanto para bachillerato como para licenciatura. El Financiero identificó las carreras donde continuar los estudios universitarios genera el mayor salto económico.

Además de Medicina, Administración Aduanera e Inglés, las profesiones que registran aumentos superiores a los ¢300.000 entre ambos grados académicos son Ingeniería en Computadores, Ingeniería Agroindustrial, Bibliotecología e Ingeniería del Software.

Medicina encabeza la lista con el mayor incremento salarial promedio: ¢403.165 más para quienes cuentan con licenciatura. Le sigue Administración Aduanera, con un aumento de ¢394.784, mientras que en Inglés la diferencia alcanza los ¢394.160.

Aunque Ingeniería en Computadores figura como la carrera con el salario promedio más alto del país —según la Radiografía Laboral 2025—, ocupa el cuarto lugar entre las disciplinas con mayor crecimiento salarial al avanzar de bachillerato a licenciatura. El aumento promedio en este caso es de ¢387.356.

En Ingeniería Agroindustrial, la diferencia salarial alcanza los ¢332.858 para quienes obtienen la licenciatura. En Bibliotecología el incremento es de ¢308.702, mientras que en Ingeniería del Software llega a ¢303.092.

¿Cuáles son los principales empleadores de los profesionales mejor pagados en Costa Rica?

Las personas graduadas consultadas por el OLAP también indicaron en dónde trabajan, lo que permitió identificar a los empleadores más frecuentes en las disciplinas con mayores aumentos salariales al obtener una licenciatura.

En Medicina predominan las instituciones vinculadas al sector salud. La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Hospital Metropolitano y el Instituto Nacional de Seguros (INS) figuran entre los principales lugares de trabajo para estos profesionales.

En contraste, Administración Aduanera muestra una fuerte presencia de empresas multinacionales. 3M, Amazon y Terumo aparecen como los principales empleadores de estos graduados.

Esa tendencia también se repite en Inglés, donde Amazon, Cyracom y Foundever concentran buena parte de las contrataciones reportadas por los profesionales consultados.

En el caso de Ingeniería en Computadores, las principales oportunidades laborales se ubican en compañías tecnológicas como Hewlett Packard Enterprise (HP), Intel y RidgeRun.

Mientras tanto, los graduados en Ingeniería Agroindustrial señalaron trabajar principalmente en empresas como Pollos Pako, Coca-Cola Femsa y Trading Blue Mountain.

Bibliotecología presenta un escenario distinto. La mayoría de profesionales consultados indicó desempeñarse en instituciones públicas, especialmente en el Ministerio de Educación Pública (MEP), el Ministerio de Cultura y Juventud y la Universidad de Costa Rica (UCR).

Por su parte, quienes se graduaron de Ingeniería del Software señalaron como principales centros de trabajo al Banco Central de Costa Rica (BCCR), Microsoft y la Universidad Fidélitas.