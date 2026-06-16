Economía y Política

Siete profesiones en Costa Rica aumentan su salario entre ¢300.000 y más de ¢400.000 al contar con licenciatura; conozca cuáles son

Los profesionales con los mayores aumentos salariales al obtener su licenciatura encuentran oportunidades principalmente en multinacionales, sector salud e instituciones estatales

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Por Tatiana Soto Morales

Elegir una carrera universitaria en Costa Rica implica tomar decisiones que van más allá de la vocación. Entre los factores que suelen entrar en juego también aparece el salario al que se podrá aspirar una vez que se ingrese al mercado laboral.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

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