Siga los resultados de las elecciones de Costa Rica en ‘El Financiero’

Siga en tiempo real los resultados de las elecciones presidenciales y legislativas de Costa Rica 2026 con la herramienta interactiva de ‘El Financiero’.

Por Luis G. Cardoce Oconitrillo y Pablo Fonseca

Este 1.º de febrero, El Financiero (EF)le trae una plataforma interactiva para que usted pueda seguir los resultados de las elecciones presidenciales costarricenses.








Elecciones 2026
Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis G. Cardoce Oconitrillo

Luis Guillermo Cardoce es un periodista y productor audiovisual graduado de la Universidad Autónoma de Centroamérica. Tiene experiencia en la cobertura de cine y políticas públicas y actualmente es redactor en El Financiero.

Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

