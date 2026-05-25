¿Sigue siendo Moravia uno de los mejores cantones para vivir? Los datos muestran fortalezas, pero también nuevas presiones

Moravia volvió a colocarse entre los cantones con mejor desempeño relativo de Costa Rica, impulsado por condiciones urbanas que durante años fortalecieron su crecimiento residencial y comercial dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).

La cercanía con San José, el peso del sector servicios y el acceso a infraestructura tecnológica ayudaron a sostener buena parte de ese comportamiento durante la evaluación universitaria más reciente.

Sin embargo, el análisis también mostró contrastes importantes entre las fortalezas urbanas del cantón y varios indicadores relacionados con economía, actividad empresarial y dinamismo productivo.

El Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), ubicó a Moravia en la posición 12 entre 82 cantones evaluados.

El estudio analiza siete pilares: económico, gobierno, empresarial, infraestructura, laboral, innovación y calidad de vida. Todos los resultados utilizan una escala normalizada de 0 a 100.

Pilar calidad de vida

El componente de calidad de vida alcanzó 74,59 puntos y se convirtió en el área más fuerte para Moravia dentro del índice universitario.

El indicador de homicidios obtuvo 91,79 puntos. En la metodología del ICC, una nota alta en este apartado refleja menores niveles relativos de violencia frente a otros territorios evaluados.

La UCR utiliza variables de brecha para normalizar indicadores sociales y de criminalidad. Eso significa que una calificación elevada representa mejores condiciones comparativas y no mayor cantidad de delitos.

El componente de robos y asaltos registró 88,41 puntos bajo esa misma lógica metodológica aplicada por el informe universitario.

La esperanza de vida alcanzó 81,54 puntos, mientras que mitigación y prevención ambiental llegó a 47,02 puntos dentro del análisis territorial.

Homicidios: 91,79 puntos

Robos y asaltos: 88,41 puntos

Esperanza de vida: 81,54 puntos

Habitantes por Ebáis: 64,17 puntos

Calidad de vida figuró entre los componentes mejor evaluados del cantón. (Municipalidad de Moravia/Facebook)

Pilar infraestructura

Infraestructura se convirtió en el segundo componente más sólido del cantón con una calificación de 73,87 puntos.

El acceso a internet en viviendas alcanzó 100 puntos y el acceso a agua potable llegó a 99,71 puntos dentro de la evaluación de la UCR.

Las vías tratadas y pavimentadas registraron 92,44 puntos, uno de los resultados urbanos más altos de toda la medición cantonal.

Sin embargo, otros apartados tecnológicos mostraron diferencias importantes. La cobertura 3G y 4G alcanzó 62,3 puntos y la velocidad de redes móviles obtuvo 41,57 puntos.

El porcentaje de llamadas completadas registró 44,35 puntos, uno de los indicadores más bajos dentro del componente tecnológico del cantón.

El Plan de Desarrollo Municipal 2020-2024 reportó además que el 58% de la red vial local se encuentra en buen estado.

Internet en viviendas: 100 puntos

Agua potable: 99,71 puntos

Vías pavimentadas: 92,44 puntos

Cobertura 3G y 4G: 62,3 puntos

Pilar laboral

El área laboral alcanzó 64,95 puntos y mostró uno de los comportamientos más estables para Moravia durante la evaluación.

La cobertura de inglés en primaria obtuvo 100 puntos, mientras que la matrícula terciaria alcanzó 69,85 puntos.

La especialización de trabajadores en servicios e industria llegó a 69,25 puntos y reflejó el peso económico del sector servicios dentro del cantón.

El crecimiento del empleo formal frente a la población económicamente activa alcanzó 33,93 puntos, uno de los registros más bajos del componente.

Moravia mantiene una estructura económica dominada por servicios, actividad que representa aproximadamente el 60% de la dinámica productiva local.

Inglés en primaria: 100 puntos Matrícula terciaria: 69,85 puntos Especialización laboral: 69,25 puntos Empleo formal vs PEA: 33,93 puntos

Pilar innovación

Innovación obtuvo 63,96 puntos, aunque el análisis detectó señales de desaceleración en varios componentes tecnológicos y educativos.

El porcentaje de escuelas y colegios con internet alcanzó 93,13 puntos y superó ampliamente los promedios nacionales.

La matrícula terciaria en ciencias y tecnología llegó a 63,99 puntos dentro del análisis académico.

Las exportaciones de alta tecnología registraron 34,75 puntos y reflejaron menor dinamismo en actividades productivas avanzadas.

El informe concluye que Moravia conserva ventajas educativas importantes, aunque todavía enfrenta dificultades para trasladar ese potencial hacia innovación empresarial.

Pilar económico

El componente económico obtuvo 47,84 puntos y reflejó señales de desaceleración en varios indicadores ligados con actividad productiva y dinamismo urbano.

Las exportaciones por trabajador alcanzaron 67,02 puntos y se convirtieron en el dato más sólido dentro de este apartado del ICC.

En contraste, el consumo eléctrico per cápita registró 23,69 puntos, mientras que los egresos municipales per cápita llegaron a 40,13 puntos.

Los metros cuadrados de construcción por kilómetro cuadrado alcanzaron 60,54 puntos dentro de la medición territorial realizada por la UCR.

El análisis evidencia que Moravia mantiene dinamismo urbano y residencial, aunque con menor fortaleza económica frente a otros cantones líderes de la GAM.

Exportaciones por trabajador: 67,02 puntos

Construcción por km²: 60,54 puntos

Egresos municipales: 40,13 puntos

Consumo eléctrico per cápita: 23,69 puntos

Pilar gobierno

Gobierno registró 44,64 puntos y se mantuvo entre los componentes con desempeño más bajo para Moravia dentro del ICC.

El indicador de días para conceder patentes comerciales alcanzó 91,07 puntos y figuró entre los resultados institucionales más sólidos del cantón.

La participación en elecciones presidenciales obtuvo 76,11 puntos. En contraste, la participación en comicios municipales llegó apenas a 14 puntos.

Parque Central de Moravia Abraham Lincoln. (Municipalidad de Moravia/Facebook)

Esa diferencia reflejó uno de los principales contrastes del componente institucional evaluado por la UCR dentro del análisis cantonal.

El gasto en red vial cantonal por kilómetro alcanzó 66,13 puntos, mientras que las evaluaciones de impacto ambiental por permisos de construcción llegaron a 18,97 puntos.

Los ingresos municipales per cápita registraron 36,99 puntos y el gasto municipal no administrativo alcanzó 42,38 puntos.

El grado de dependencia de transferencias del sector público obtuvo 11,45 puntos, el resultado más bajo de todo el análisis.

Patentes comerciales: 91,07 puntos

Participación presidencial: 76,11 puntos

Participación municipal: 14 puntos

Red vial cantonal: 66,13 puntos

Gasto municipal no administrativo: 42,38 puntos

Ingresos municipales per cápita: 36,99 puntos

Evaluaciones ambientales: 18,97 puntos

Dependencia de transferencias: 11,45 puntos

Pilar empresarial

El pilar empresarial cerró con 38,97 puntos y mostró uno de los desempeños más limitados para Moravia.

La concentración de actividades económicas alcanzó 98,69 puntos y reflejó un fuerte peso de determinados sectores dentro del cantón.

Sin embargo, el índice de competencia registró apenas 22,33 puntos, uno de los resultados más bajos de toda la evaluación empresarial.

El potencial de exportación alcanzado por empresas obtuvo 18,12 puntos y evidenció limitaciones para ampliar actividad productiva especializada.

El número de entidades financieras por kilómetro cuadrado registró 16,74 puntos dentro del análisis económico territorial.