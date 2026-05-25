Economía y Política

¿Sigue siendo Moravia uno de los mejores cantones para vivir? Los datos muestran fortalezas, pero también nuevas presiones

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Por Mathew Chaves

Moravia volvió a colocarse entre los cantones con mejor desempeño relativo de Costa Rica, impulsado por condiciones urbanas que durante años fortalecieron su crecimiento residencial y comercial dentro de la Gran Área Metropolitana (GAM).








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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