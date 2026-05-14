Economía y Política

¿Sigue siendo San José un cantón competitivo en Costa Rica? Así destaca lo económico pero sufre en seguridad

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Por Mathew Chaves

San José concentra oficinas, entidades financieras y centros de servicios que movilizan diariamente a miles de trabajadores desde distintos puntos de Costa Rica.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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