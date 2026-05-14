¿Sigue siendo San José un cantón competitivo en Costa Rica? Así destaca lo económico pero sufre en seguridad

San José concentra oficinas, entidades financieras y centros de servicios que movilizan diariamente a miles de trabajadores desde distintos puntos de Costa Rica.

Cuando terminan las jornadas laborales, el flujo cambia. Los datos muestran un desplazamiento constante de personas hacia cantones periféricos donde se concentra buena parte de la residencia habitacional.

El comportamiento aparece cuantificado en el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2024, elaborado por la Universidad de Costa Rica (UCR) y presentado en mayo del 2026, el cual mide variables económicas, sociales y urbanas en 82 municipios del país.

La investigación le asigna al cantón central josefino una calificación de 66,02 puntos sobre 100, resultado que coloca a la capital en la tercera posición nacional, únicamente por detrás de Belén y Escazú.

El cantón central de San José concentra operaciones corporativas, bancarias y comerciales durante las jornadas laborales. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El estudio ubica a San José dentro de la categoría de competitividad alta y marca una diferencia frente al promedio nacional, calculado en 48,01 puntos.

Las cifras del índice muestran que San José supera la media nacional en seis de los siete pilares evaluados por la metodología académica.

Economía y operación

El reporte explica que los cantones con mejores resultados “se benefician de la aglomeración de la actividad económica en la Gran Área Metropolitana (GAM)”.

En el caso josefino, el comportamiento estadístico se distribuye en varios indicadores que superan el promedio nacional:

Infraestructura: registra 82,37 puntos frente a 55,98 del promedio país. La variable de vías tratadas y pavimentadas obtiene una nota de 100. Laboral: alcanza 67,62 puntos frente a 51,63 nacionales. La población económicamente activa recibe una nota máxima de 100. Empresarial: suma 67,4 puntos frente a la media nacional de 33,09. La densidad de entidades financieras por kilómetro cuadrado obtiene 100. Innovación: contabiliza 69,55 puntos frente a 45,79 nacionales. Las exportaciones de alta tecnología reciben 68,16 puntos. Económico: obtiene 66,92 puntos frente a 42,67 del promedio nacional. La variable de construcción por kilómetro cuadrado alcanza 85,28. Gobierno: registra 62,74 puntos frente a 43,91 nacionales. Los ingresos municipales per cápita contabilizan 71,26 puntos.

Las empresas encuentran en San José varias condiciones operativas concentradas dentro de un mismo territorio:

Red vial pavimentada.

Concentración bancaria.

Disponibilidad de personal.

Conectividad comercial.

Acceso a servicios públicos.

Cercanía con centros educativos.

Los datos muestran que el cantón mantiene ventajas en infraestructura, actividad financiera y disponibilidad laboral frente a buena parte de los municipios evaluados.

El índice otorgó a San José una nota de 100 en vías tratadas y pavimentadas. (Ingrid Hidalgo/Ingrid Hidalgo)

Calidad de vida

El contraste aparece en el pilar de calidad de vida, donde San José registra 45,54 puntos, cifra inferior al promedio nacional de 62,98.

Dentro de este apartado, la variable de robos y asaltos por cada 10.000 habitantes obtiene una nota exacta de 0. La metodología del ICC establece que “el cantón con el menor valor obtendrá un cero y el cantón con el mayor valor obtendrá un cien”.

En variables relacionadas con delitos, la escala penaliza los registros más altos. La calificación de cero indica que San José contabiliza la mayor incidencia de robos y asaltos entre los cantones incluidos en el estudio.

El municipio también registra 12,62 puntos en mitigación y prevención ambiental municipal, una de las cifras más bajas dentro de las variables asociadas al entorno urbano.

Los indicadores del ICC muestran que San José mantiene una estructura competitiva apoyada principalmente en variables que favorecen la operación empresarial y el tránsito diario de personas. Sin embargo, los resultados del pilar residencial reducen el peso de esas ventajas dentro de la calificación total del cantón.

La diferencia entre los puntajes económicos y los de calidad de vida evidencia que el desarrollo del cantón no avanza al mismo ritmo en todas las áreas evaluadas por el índice. Mientras infraestructura, innovación y actividad empresarial superan los promedios nacionales, seguridad ciudadana y entorno urbano se mantienen por debajo de esas mismas referencias.

El comportamiento de las variables también expone una dependencia de factores asociados con concentración de servicios y movilidad laboral. Los datos muestran que el cantón conserva capacidad para atraer operaciones empresariales, pero registra dificultades para elevar indicadores vinculados con permanencia habitacional y condiciones urbanas.