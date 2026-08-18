SIP otorga el Gran Premio Chapultepec 2026 a la Sala Constitucional de Costa Rica por resguardar la libertad de prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgará el Gran Premio Chapultepec 2026 a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (Sala IV). La organización internacional reconoció la labor del tribunal en la protección de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural e independiente.

La decisión destaca un conjunto de sentencias emitidas por el tribunal costarricense que han fortalecido las garantías para el ejercicio del periodismo y consolidado una línea jurisprudencial de referencia en la región.

La Sala Constitucional de Costa Rica fue reconocida por la SIP debido a sus sentencias en favor del ejercicio periodístico y el acceso a la información pública. (Rafael Pacheco Granados)

Fallos de referencia regional

Entre las resoluciones consideradas por la SIP figuran aquellas que ampararon a periodistas frente a actos de hostigamiento y limitaciones impuestas por autoridades gubernamentales durante conferencias de prensa. Asimismo, el organismo valoró la sentencia que anuló el proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión, al determinar que ponía en riesgo el pluralismo informativo y el interés público.

La SIP también resaltó otros criterios de la Sala IV que han rechazado los mecanismos de presión indirecta sobre los medios de comunicación, al tiempo que reafirmó la obligación de las instituciones públicas de garantizar el libre flujo de la información.

Ceremonia de entrega en Bogotá

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, afirmó que las decisiones del tribunal costarricense representan un ejemplo del rol de una justicia independiente en la preservación del Estado de Derecho y la democracia. Añadió que, en un contexto regional de crecientes presiones hacia la prensa, la actuación institucional de la Sala IV encarna los principios de la Declaración de Chapultepec.

La entrega oficial del reconocimiento se realizará durante la 82.ª Asamblea General de la SIP, programada del 22 al 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia.

Con este distintivo, el tribunal costarricense se suma a una lista de reconocidos en la que figuran la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación Thomson Reuters, el escritor Mario Vargas Llosa y la jurista Catalina Botero. La SIP es una organización sin fines de lucro integrada por más de 1.300 medios del hemisferio occidental, con sede en Miami, Estados Unidos.