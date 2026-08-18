Economía y Política

SIP otorga el Gran Premio Chapultepec 2026 a la Sala Constitucional de Costa Rica por resguardar la libertad de prensa

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Por Redacción EF

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgará el Gran Premio Chapultepec 2026 a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica (Sala IV). La organización internacional reconoció la labor del tribunal en la protección de la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a recibir información plural e independiente.








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