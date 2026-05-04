Economía y Política

Sociedad Interamericana de Prensa solicita a Estados Unidos transparencia tras inédita revocatoria de visas a directivos de La Nación S. A.

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Por Redacción EF

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por la decisión del gobierno de Estados Unidos de revocar las visas a los miembros de la Junta Directiva de La Nación S. A., empresa editora de La Nación, El Financiero y La Teja.








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