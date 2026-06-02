Economía y Política

Solo 13 de 1.123 candidatos aprobaron el examen de incorporación al Colegio de Abogados de Costa Rica

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Por Redacción EF

Solo 13 de 1.123 aspirantes aprobaron el más reciente Examen de Excelencia Académica para la incorporación al Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, lo que implica una tasa de aprobación cercana al 1,1%.








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Redacción EF

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