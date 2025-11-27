Economía y Política

Subasta de frecuencias se planteó como tema técnico: Chaves lo convirtió en una nueva pelea, ahora contra la Iglesia

Por Redacción EF

La subasta de frecuencias de radio y televisión que la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel) impulsó en noviembre de 2025 se planteó inicialmente como un proceso técnico para modernizar la asignación del espectro radioeléctrico en Costa Rica. Sin embargo, el presidente Rodrigo Chaves convirtió el debate en una nueva batalla política y personal, esta vez contra la Iglesia Católica, en un patrón que ha caracterizado su gestión desde que asumió el poder en mayo de 2022.​








