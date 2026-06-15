Economía y Política

Subir el IVA a la Canasta Básica al 13% dispararía la desigualdad y la regresividad fiscal, advierte Hacienda

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Por Redacción EF

Un análisis técnico elaborado por la División de Política Fiscal de la Dirección General de Hacienda (DGH) revela los profundos efectos macroeconómicos y distributivos que tendría una eventual eliminación de la tarifa diferenciada en la Canasta Básica Tributaria (CBT). Según el Informe de Gasto Tributario 2024, homologar este tributo a la tasa estándar del 13% implicaría un severo deterioro en los indicadores de equidad social y justicia distributiva en Costa Rica.








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Redacción EF

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