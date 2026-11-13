Economía y Política

Suspensión de despegues en Estados Unidos afecta vuelos en Costa Rica

Por Redacción EF

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La suspensión temporal de despegues en los aeropuertos de Estados Unidos, ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), afecta las conexiones aéreas con Costa Rica.








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