Suspensión de despegues en Estados Unidos afecta vuelos en Costa Rica

La suspensión temporal de despegues en los aeropuertos de Estados Unidos, ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), afecta las conexiones aéreas con Costa Rica.

AERIS informó que los vuelos programados para salir del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría hacia territorio estadounidense deberán permanecer en tierra mientras continúe vigente la medida.

La restricción también impide la salida de los vuelos que aún no han despegado desde Estados Unidos, incluidos aquellos con destino a Costa Rica. Por su parte, las aeronaves que ya se encuentran en el aire mantienen su operación, según explicó el operador aeroportuario.

La suspensión temporal de despegues en los aeropuertos de Estados Unidos, ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), afecta las conexiones aéreas con Costa Rica. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Para la tarde y noche de este viernes 13 de noviembre, el Juan Santamaría tenía prevista la llegada de seis vuelos y la salida de cuatro cuyas operaciones están sujetas al levantamiento de la suspensión en Estados Unidos.

Esto no significa que los diez vuelos estén cancelados: su operación depende de que las autoridades estadounidenses autoricen la reanudación de los despegues. El comunicado de AERIS no precisa a qué hora podría levantarse la medida.

AERIS señaló que mantiene coordinación constante con las aerolíneas y las autoridades correspondientes para dar seguimiento a la situación. Ante posibles cambios en los itinerarios, recomendó a los pasajeros mantenerse en contacto con sus respectivas compañías aéreas para confirmar el estado de sus vuelos.