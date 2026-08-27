Economía y Política

Todo sobre el proyecto de ley que busca subsidiar seguros para productores agropecuarios

Un proyecto de ley del Poder Ejecutivo propone crear un sistema de seguros agropecuarios con primas subsidiadas para proteger a pequeños productores

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Por Marcia Solano Miller

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Un nuevo proyecto de ley, bajo el expediente 25.726, propone crear un sistema de promoción de seguros agropecuarios con subsidios estatales a las primas para pequeños y medianos productores, pescadores, acuicultores y maricultores.








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Marcia Solano Miller

Marcia Solano Miller

Periodista en El Financiero. Graduada de la Universidad Latina de Costa Rica. Cuenta con experiencia en cobertura de temas nacionales y económicos. Ganadora de la clase 16 de Punto y Aparte 2025.

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