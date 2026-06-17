Economía y Política

Todos los detalles del proyecto de ley de Laura Fernández para permitir al Estado confiscar propiedades con pistas clandestinas en Costa Rica

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Por Mathew Chaves

Nuevas propuestas de reforma a la Ley para inutilizar pistas de aterrizaje no autorizadas (N.º 9902) ingresaron a la corriente parlamentaria por iniciativa de la Presidencia de la República.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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