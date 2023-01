Toefl, Toeic, OTE, IELTS…¿Cuál certificación del idioma inglés es la indicada para usted?

El dominio del idioma inglés es uno de los requisitos que demanda el mercado laboral, pero hacen énfasis en el nivel B2, que significa que la persona tiene un conocimiento intermedio. Esta es la condición mínima que algunas empresas solicitan a sus colaboradores, de acuerdo con datos de la Coalición Costarricense de Iniciativas para el Desarrollo (Cinde).

Ese requisito es necesario que lo cumplan las personas que aplican a puestos como ingenierías, técnicos y administrativos en los sectores de manufactura avanzada y ciencias de la vida.

De hecho, la Multilingüal Job Fair de Cinde pone a disposición de los postulantes un portal en el que pueden descubrir su nivel de inglés. En el 2021 el 52% obtuvo el B2 mientras que el 18% un C1; en el 2022 el 56% se ubicó en el B2 y un 19% en el C1 y más.

A nivel mundial el grado de conocimiento del idioma se refleja mediante la aplicación de pruebas internacionales estandarizadas que analizan las habilidades comunicativas, tanto de la escritura como la conversación, del aplicante. Sin embargo, la elección del tipo de prueba a realizar debe responder a su necesidad, es decir, necesita una certificación para utilizarla en el ámbito laboral o más bien busca un respaldo para estudiar en países con ese idioma oficial.

Test of English as a Foreign Language (Toefl), Test of English for International Communication (Toeic), International English Level Testing System (IELTS), Cambridge y el Oxford Test of English (OTE) son algunas de las principales certificaciones internacionales que se aplican en el país. Todas utilizan de referencia el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas para medir los niveles en A1, A2, B1, B2 y los considerados con un amplio dominio responden al C1 y C2.

Toeic Copiado!

“El Toeic tiene un corte mucho más laboral; las empresas de reclutamiento lo usan. También el Ministerio de Educación Pública (MEP) a través de una relación que tenemos con ellos y el Servicio Civil, en busca de mejorar el nivel de inglés de quienes ingresan a ocupar una plaza, desde hace varios años han venido utilizando la prueba Toeic como parte de los requisitos”, explicó Guillermo Madriz, director ejecutivo del CCCN.

El CCCN es la institución avalada en el país para ejecutar los exámenes Toeic, los cuáles son administrados internacionalmente por la organización estadounidense Educational Testing Service (ETS) miembro de la Universidad de Princeton.

Todas las casas de idiomas o centros educativos que certifican a sus estudiantes con Toeic deben acudir a los servicios del CCCN, específicamente para esas pruebas.

Un total de 9.000 personas aplicaron a la prueba entre el 2021 y 2022 en Costa Rica, según datos del CCCN. De esa cifra solamente 1.817 pertenecían a dicho centro.

En el 2022 este centro graduó 1.160 estudiantes y el 43% de ellos lograron el B2. De acuerdo con Madriz, ese porcentaje es “mucho más alto que el alcanzado por otras instituciones en el país”.

Toefl Copiado!

Así como existe una certificación para el mundo laboral, también está la que se relaciona al ámbito educativo. El Toefl es una de las más conocidas entre las certificaciones del idioma.

Esta certificación es la que se requiere en países como Estados Unidos y Canadá para estudiar y demostrar que cuenta con un nivel de inglés adecuado para comprender y desenvolverse durante la formación profesional.

“Aquellos que deseen ir a estudiar a los Estados Unidos, hacer una maestría o un doctorado, van a tener que entregar a las universidades el Toefl”, aseguró Madriz.

Estas certificaciones tienen validez en cualquier parte del mundo, aunque lo haya hecho en Costa Rica.

La prueba Toefl se enfoca en certificar el idioma inglés para quienes desean estudiar en países como Estados Unidos y Canadá.

IELTS Copiado!

El IELTS es una de las pruebas más reconocidas y utilizadas alrededor del mundo, tanto para temas laborales como educativos. La prueba es diseñada y administrada desde Reino Unido y en el país el Centro Cultural Británico es un centro preparador para quienes desean hacer el examen.

“Normalmente cuando una persona desea certificarse es recomendable que ya conozca el rango del nivel que tiene para poder así sopesar sus posibilidades de éxito en una prueba internacional”, indicó Jonathan Cordero, representante de desarrollo institucional del Cultural Británico.

Aquí también los niveles se dividen en A, B y C, siendo el B2 el conocido como intermedio avanzado. Es importante destacar que esa medición no corresponde a la ya conocida calificación en el que A es una nota alta. Por el contrario, los niveles A son los más básico, B intermedio y C es avanzado que en muchos casos llega a un manejo nativo.

Cambridge Copiado!

El Centro Cultural Británico también brinda el servicio de preparación para hacer alguna de las certificaciones de idioma que dispone la Universidad de Cambridge. Estos exámenes también son altamente reconocidos, pero son mayormente necesarios en el continente europeo.

“Estas pruebas representan cierto nivel de esfuerzo y compromiso por parte de los candidatos por lo que es normal que sean tomadas cuando las probabilidades de éxito son mayores. Esto se refleja en las estadísticas”, comentó Cordero.

Esas estadísticas son de uso público en el portal de evaluación del idioma de la Universidad de Cambridge, donde exponen que un 70% de los costarricenses que aplicaron a la certificación B2 en el 2021 la obtuvieron.

El 30% restante no alcanzaron dicho nivel, pero la puntuación los ubicó en el B1.

“Si no llega a aprobar el nivel del examen pero casi lo logra, Cambridge le extiende un certificado del nivel anterior, B1 en este ejemplo. Si no alcanza este mínimo se reporta como ‘fail’ ”, detalló Cordero.

OTE Copiado!

El Centro de Idiomas de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) y el Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) son los centros examinadores acreditados en el país para la aplicación del examen OTE.

“Es una prueba de acreditación internacional multi-nivel de inglés general, desarrollado por un equipo de expertos de Oxford University Press y académicos de la Universidad de Oxford”, aseveró Carolina Godoy, asistente programa de inglés del Centro de Idiomas.

Esta certificación aplica para fines laborales o académicos, según comunicó Grettel Rojas, coordinadora del Centro.