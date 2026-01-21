Economía y Política

Tomate, papaya y papa encabezan la lista de los productos que más bajaron de precio durante el 2025 en Costa Rica

De la totalidad de los bienes y servicios analizados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, 131 estuvieron baratos

Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La inflación cerró el año en -1,23%, la segunda más baja de la última década; muchos productos de la canasta básica bajaron de precio, entre ellos, sobresalen el tomate, la papaya y la cebolla.








