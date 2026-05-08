Traspaso de poderes Costa Rica 2026: horarios de las distintas actividades

Costa Rica celebra este 8 de mayo el traspaso de poderes 2026 entre Rodrigo Chaves y Laura Fernández. Este es el horario de las distintas actividades previstas, según información oficial.

El evento principal tendrá como sede el INS Estadio (Estadio Nacional), ubicado en el Parque Metropolitano La Sabana.

Horario de las actividades del trspaso de poderes Costa Rica 2026

08:30 horas: Inicio de presentaciones culturales en la plazoleta y arranque de la transmisión de la señal matriz.

Inicio de presentaciones culturales en la plazoleta y arranque de la transmisión de la señal matriz. 10:50 horas: Comprobación del quórum y apertura de la Sesión Solemne por parte de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas.

Comprobación del quórum y apertura de la Sesión Solemne por parte de la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez Fallas. 11:00 horas: Inicio formal de la Sesión Solemne de Transmisión de Mando.

de Transmisión de Mando. 11:35 horas: Ingreso del presidente saliente, Rodrigo Chaves Robles, y la Primera Dama, Signe Zeikate.

Ingreso del presidente saliente, Rodrigo Chaves Robles, y la Primera Dama, Signe Zeikate. 11:45 horas: Ingreso de la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, junto a sus vicepresidentes electos y el gabinete entrante.

Ingreso de la presidenta electa, Laura Fernández Delgado, junto a sus vicepresidentes electos y el gabinete entrante. 12:05 horas: Juramentación Constitucional de Laura Fernández Delgado como Presidenta de la República.

de Laura Fernández Delgado como Presidenta de la República. 12:10 horas: Juramentación de los vicepresidentes Francisco Gamboa Soto y Douglas Soto Campos.

Juramentación de los vicepresidentes Francisco Gamboa Soto y Douglas Soto Campos. 12:20 horas: Mensaje inaugural de la presidenta Laura Fernández Delgado.

Mensaje inaugural de la presidenta Laura Fernández Delgado. 12:50 horas: Juramentación del Gabinete de Gobierno.

Juramentación del Gabinete de Gobierno. 13:00 horas: Realización del primer Consejo de Gobierno.

Realización del primer Consejo de Gobierno. 14:30 horas: Inicio del concierto de clausura “Costa Rica Canta”.

El Estado Nacional está listo para recibir las actividades del trspaso de poderes de Costa Rica 2026 este 8 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Actividades vespertinas del traspaso de poderes Costa Rica 2026

Tras la ceremonia en el Estadio Nacional, las actividades se trasladarán al Centro de Convenciones de Costa Rica.