Economía y Política

Traspaso de poderes Costa Rica 2026: horarios de las distintas actividades

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Por Redacción EF

Costa Rica celebra este 8 de mayo el traspaso de poderes 2026 entre Rodrigo Chaves y Laura Fernández. Este es el horario de las distintas actividades previstas, según información oficial.








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Redacción EF

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