Traspaso de poderes en vivo: aquí puede ver la transmisión hoy

El traspaso de poderes 2026 en Costa Rica se transmitirá en vivo este viernes 8 de mayo desde el Estadio Nacional, en La Sabana. Los principales medios de comunicación nacionales, así como la señal oficial del Gobierno y del Congreso, ofrecerán la cobertura completa de la ceremonia en televisión, radio y plataformas digitales.

La emisión en directo permitirá seguir la llegada de delegaciones internacionales, el ingreso de autoridades, el inicio de la sesión solemne y la juramentación de Laura Fernández como nueva presidenta de la República. Varias redacciones han preparado también coberturas “minuto a minuto” en sus sitios web, con actualizaciones en tiempo real, contexto y análisis.

Hora de inicio del traspaso de poderes 2026

La ceremonia de traspaso de poderes está programada para iniciar formalmente a las 11:00 a. m. con la sesión solemne en el Estadio Nacional. No obstante, algunas transmisiones en vivo arrancarán desde más temprano, con programas especiales desde aproximadamente las 8:30 a. m. y bloques previos desde las 10:00 a. m.

Esto significa que, si el público desea seguir todos los detalles, puede conectarse desde la mañana para observar la llegada de invitados, el ambiente en La Sabana y las actividades culturales previstas antes del acto protocolario central. Durante la franja de 11:00 a. m. en adelante se concentrarán los momentos clave: discursos, juramento y traspaso de la banda presidencial.

El traspaso de poderes 2026 se transmitirá en vivo por diferentes medios. (EZEQUIEL BECERRA/AFP)

Canales de TV, radio y plataformas digitales

Cadenas de televisión como TVN Canal 14 y otros canales nacionales han anunciado transmisiones especiales del traspaso de poderes a partir de las 10:00 a. m., con enlaces en vivo desde el Estadio Nacional. También hay medios que ofrecerán cobertura simultánea en radio y redes sociales, con comentarios y análisis de la jornada política.

Además, la Casa Presidencial y otras instituciones oficiales difundirán la señal en vivo por sus cuentas de redes sociales y plataformas de video, de modo que el público pueda conectarse desde teléfonos móviles, tabletas o computadoras. La combinación de TV abierta, cable, radio y streaming permitirá seguir el evento prácticamente desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

¿Qué verá en la transmisión en directo?

Quienes se conecten para ver el traspaso de poderes en vivo podrán observar el recorrido de las delegaciones, el ingreso de las autoridades al Estadio Nacional, los actos protocolarios y culturales, y la juramentación de la presidenta. También se transmitirán los discursos oficiales y los momentos simbólicos del cambio de mando, como el intercambio de la banda presidencial.

En paralelo, los espacios de análisis ofrecerán contexto sobre la trayectoria de Laura Fernández, la conformación del nuevo gabinete y los principales retos del gobierno entrante. Para quienes no puedan asistir presencialmente a La Sabana, la transmisión en vivo será la vía principal para seguir el arranque del periodo constitucional 2026-2030.

FAQ SEO (preguntas frecuentes)

¿Dónde ver el traspaso de poderes en vivo?

En canales nacionales de TV, radio y plataformas digitales, así como en las cuentas oficiales del Gobierno y medios que ofrecen streaming desde el Estadio Nacional.

¿A qué hora empieza la transmisión en vivo?

Los programas especiales inician desde alrededor de las 8:30 a. m., mientras que varias señales de TV arrancan su cobertura formal a las 10:00 a. m.

¿A qué hora es la ceremonia principal?

La sesión solemne de traspaso de mando está prevista para las 11:00 a. m.

¿Puedo verlo desde el celular?

Sí, la señal en vivo estará disponible en plataformas de video y redes sociales, accesible desde dispositivos móviles con conexión a internet.