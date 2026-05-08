Economía y Política

Traspaso de poderes en vivo: aquí puede ver la transmisión hoy

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Por Redacción EF

El traspaso de poderes 2026 en Costa Rica se transmitirá en vivo este viernes 8 de mayo desde el Estadio Nacional, en La Sabana. Los principales medios de comunicación nacionales, así como la señal oficial del Gobierno y del Congreso, ofrecerán la cobertura completa de la ceremonia en televisión, radio y plataformas digitales.








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