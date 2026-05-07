Economía y Política

Traspaso de poderes: estas son todas las personas confirmadas para la toma de poder de Laura Fernández

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Por Redacción EF

En el marco del inicio de la nueva administración de Laura Fernández, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha oficializado la lista de representantes internacionales que asistirán a los actos protocolarios de este 2026.








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Redacción EF

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