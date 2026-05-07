Traspaso de poderes: estas son todas las personas confirmadas para la toma de poder de Laura Fernández

En el marco del inicio de la nueva administración de Laura Fernández, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha oficializado la lista de representantes internacionales que asistirán a los actos protocolarios de este 2026.

La convocatoria refleja una amplia presencia de jefes de Estado, vicepresidentes, cancilleres y directores de organismos multilaterales.

A continuación, presentamos el detalle completo de las delegaciones confirmadas:

Jefes de Estado y de Gobierno

La ceremonia contará con la presencia de monarcas y presidentes de la región y el mundo:

España: El Rey Felipe VI.

El Rey Felipe VI. República Dominicana: Presidente Luis Abinader.

Presidente Luis Abinader. Honduras: Presidente Nasry Juan Asfura Zablah.

Presidente Nasry Juan Asfura Zablah. Guatemala: Presidente Bernardo Arévalo y la Primera Dama, Lucrecia Peinado.

Presidente Bernardo Arévalo y la Primera Dama, Lucrecia Peinado. Chile: Presidente José Antonio Kast.

Presidente José Antonio Kast. Panamá: Presidente José Raúl Mulino Quintero.

Presidente José Raúl Mulino Quintero. Israel: Presidente Isaac Herzog.

Presidente Isaac Herzog. Países Bajos (Aruba): Ministro Presidente Michiel Godfried Eman.

Ministro Presidente Michiel Godfried Eman. Curazao: Primer Ministro Gilmar Pisas.

El Rey Felipe VI de España a su llegada a Costa Rica para asistir al traspaso de poderes de Laura Fernández. (Marvin Caravaca/Marvin Caravaca)

Vicepresidentes y Ministros de Estado

Otras naciones han designado a sus segundos al mando o altos jerarcas de sus gabinetes para encabezar las misiones diplomáticas:

El Salvador: Vicepresidente Félix Ulloa.

Vicepresidente Félix Ulloa. Ecuador: Vicepresidenta María José Pinto Gónzalez Artigas.

Vicepresidenta María José Pinto Gónzalez Artigas. Marruecos: Presidente del Poder Legislativo, Rachid Talbi El Alami.

Presidente del Poder Legislativo, Rachid Talbi El Alami. Nicaragua: Co Canciller Valdrack Jaentschke.

Co Canciller Valdrack Jaentschke. Uruguay: Canciller Mario Lubetkin.

Canciller Mario Lubetkin. Emiratos Árabes Unidos: Ministra de Estado, Noura bint Mohammed Al Kaabi.

Ministra de Estado, Noura bint Mohammed Al Kaabi. Portugal: Secretaria de Estado de Negocios Extranjeros y Cooperación, Ana Isabel Xavier.

Secretaria de Estado de Negocios Extranjeros y Cooperación, Ana Isabel Xavier. India: Ministro de Estado, Shri Pabitra Margherita.

Ministro de Estado, Shri Pabitra Margherita. Perú: Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Rios.

Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Rios. Argentina: Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.

Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno. Arabia Saudita: Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Al-Jubeir.

Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Al-Jubeir. Brasil: Ministra de la Mujer, Marcia Lopez.

Ministra de la Mujer, Marcia Lopez. Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Vicepresidente de la Cámara de los Lores, Collins de Highbury.

Vicepresidente de la Cámara de los Lores, Collins de Highbury. China: Presidente de CIDCA, CHEN Xiaodong.

Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales

La lista se completa con enviados especiales, embajadores y los máximos representantes de organismos de cooperación y desarrollo:

Enviados Especiales y Diplomáticos Copiado!

Estados Unidos: Vicesecretario de Estado, Christopher Landau.

Vicesecretario de Estado, Christopher Landau. Santa Sede: Nuncio de Honduras, Monseñor Simón Bolivar Sánchez Carrión.

Nuncio de Honduras, Monseñor Simón Bolivar Sánchez Carrión. Canadá: Yasir Naqvi (Secretario Parlamentario).

Yasir Naqvi (Secretario Parlamentario). Corea del Sur: HUH Young (Diputado).

HUH Young (Diputado). Japón: NISHIMURA Yasutoshi (Diputado).

NISHIMURA Yasutoshi (Diputado). Francia: Benoît Larrouquis (Diputado).

Benoît Larrouquis (Diputado). Austria: Ulrike Lunacek (Enviada Especial).

Ulrike Lunacek (Enviada Especial). Colombia: Juana Esperanza Castro Santamaría (Viceministra).

Juana Esperanza Castro Santamaría (Viceministra). Embajadores confirmados de: Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Paraguay, Turquía, El Congo, Pakistán, Tailandia, Vietnam, Singapur, Australia, Suiza, Egipto, Bélgica, Orden de Malta, Eslovaquia, Grecia, Filipinas, Unión Europea, Rusia, Finlandia, Hungría, Azerbaiyán, Noruega, Polonia, Qatar, Irlanda, Indonesia, Jordania, Alemania, Italia e Côte d’Ivoire.

Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Paraguay, Turquía, El Congo, Pakistán, Tailandia, Vietnam, Singapur, Australia, Suiza, Egipto, Bélgica, Orden de Malta, Eslovaquia, Grecia, Filipinas, Unión Europea, Rusia, Finlandia, Hungría, Azerbaiyán, Noruega, Polonia, Qatar, Irlanda, Indonesia, Jordania, Alemania, Italia e Côte d’Ivoire. Encargados de Negocios y Cónsules: Georgia, Luxemburgo, Rumania, Bangladesh, República Checa, Líbano, Malta, Mónaco, Lituania y Bulgaria.

Organismos Internacionales Copiado!