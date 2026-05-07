Traspaso de poderes: estas son todas las personas confirmadas para la toma de poder de Laura Fernández

En el marco del inicio de la nueva administración de Laura Fernández, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto ha oficializado la lista de representantes internacionales que asistirán a los actos protocolarios de este 2026.
La convocatoria refleja una amplia presencia de jefes de Estado, vicepresidentes, cancilleres y directores de organismos multilaterales.
A continuación, presentamos el detalle completo de las delegaciones confirmadas:
Jefes de Estado y de Gobierno
La ceremonia contará con la presencia de monarcas y presidentes de la región y el mundo:
- España: El Rey Felipe VI.
- República Dominicana: Presidente Luis Abinader.
- Honduras: Presidente Nasry Juan Asfura Zablah.
- Guatemala: Presidente Bernardo Arévalo y la Primera Dama, Lucrecia Peinado.
- Chile: Presidente José Antonio Kast.
- Panamá: Presidente José Raúl Mulino Quintero.
- Israel: Presidente Isaac Herzog.
- Países Bajos (Aruba): Ministro Presidente Michiel Godfried Eman.
- Curazao: Primer Ministro Gilmar Pisas.
Vicepresidentes y Ministros de Estado
Otras naciones han designado a sus segundos al mando o altos jerarcas de sus gabinetes para encabezar las misiones diplomáticas:
- El Salvador: Vicepresidente Félix Ulloa.
- Ecuador: Vicepresidenta María José Pinto Gónzalez Artigas.
- Marruecos: Presidente del Poder Legislativo, Rachid Talbi El Alami.
- Nicaragua: Co Canciller Valdrack Jaentschke.
- Uruguay: Canciller Mario Lubetkin.
- Emiratos Árabes Unidos: Ministra de Estado, Noura bint Mohammed Al Kaabi.
- Portugal: Secretaria de Estado de Negocios Extranjeros y Cooperación, Ana Isabel Xavier.
- India: Ministro de Estado, Shri Pabitra Margherita.
- Perú: Ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Pareja Rios.
- Argentina: Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno.
- Arabia Saudita: Ministro de Estado para Asuntos Exteriores, Al-Jubeir.
- Brasil: Ministra de la Mujer, Marcia Lopez.
- Gran Bretaña e Irlanda del Norte: Vicepresidente de la Cámara de los Lores, Collins de Highbury.
- China: Presidente de CIDCA, CHEN Xiaodong.
Misiones Diplomáticas y Organismos Internacionales
La lista se completa con enviados especiales, embajadores y los máximos representantes de organismos de cooperación y desarrollo:
Enviados Especiales y Diplomáticos
- Estados Unidos: Vicesecretario de Estado, Christopher Landau.
- Santa Sede: Nuncio de Honduras, Monseñor Simón Bolivar Sánchez Carrión.
- Canadá: Yasir Naqvi (Secretario Parlamentario).
- Corea del Sur: HUH Young (Diputado).
- Japón: NISHIMURA Yasutoshi (Diputado).
- Francia: Benoît Larrouquis (Diputado).
- Austria: Ulrike Lunacek (Enviada Especial).
- Colombia: Juana Esperanza Castro Santamaría (Viceministra).
- Embajadores confirmados de: Suecia, Dinamarca, Nueva Zelanda, Paraguay, Turquía, El Congo, Pakistán, Tailandia, Vietnam, Singapur, Australia, Suiza, Egipto, Bélgica, Orden de Malta, Eslovaquia, Grecia, Filipinas, Unión Europea, Rusia, Finlandia, Hungría, Azerbaiyán, Noruega, Polonia, Qatar, Irlanda, Indonesia, Jordania, Alemania, Italia e Côte d’Ivoire.
- Encargados de Negocios y Cónsules: Georgia, Luxemburgo, Rumania, Bangladesh, República Checa, Líbano, Malta, Mónaco, Lituania y Bulgaria.
Organismos Internacionales
- OEA: Secretario General, Ramdin Albert R..
- SEGIB: Secretario General Iberoamericano, Andrés Allamand.
- BCIE: Presidente Ejecutiva, Gisela Sánchez.
- ONU (CEPAL): Secretario Ejecutivo, José Manuel Salazar-Xirinachs.
- Banco Mundial: Vicepresidenta Susana Cordeiro Guerra.
- CAF: Presidente Ejecutivo, Sergio Diazgranados.
- BID: Jefe de Oficina, André Soares.
- OCDE: Silvia Da Rin Pagnetto (Asesora Especial).
- UNESCO: Director Regional, Alexander Leicht.
- Otras entidades: CMCA, INCAE, CATIE, IICA, IIDH, OEI, ILANUD, ICAP y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.