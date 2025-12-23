Economía y Política

TSE declara con lugar amparo por difusión del mensaje “Cayó la mordaza” en proceso electoral

La resolución concluye que la difusión de información distorsionada desde instancias oficiales comprometió principios fundacionales de la función electoral

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar un recurso de amparo (resolución n° 9145-E1-2025) presentado por la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, por la difusión de información distorsionada en el marco del proceso electoral.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Cayó la mordazaTSE
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.