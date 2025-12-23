TSE declara con lugar amparo por difusión del mensaje “Cayó la mordaza” en proceso electoral

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) declaró con lugar un recurso de amparo (resolución n° 9145-E1-2025) presentado por la Defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, por la difusión de información distorsionada en el marco del proceso electoral.

El reclamo se originó en manifestaciones realizadas durante una conferencia de prensa el 1.º de octubre y en la posterior difusión, un día después, de una imagen institucional en redes sociales de distintos ministerios.

En la publicación aparecía el rostro del presidente sobre un fondo multicolor, acompañado del mensaje “Cayó la mordaza”, en un contexto en el que las fuerzas policiales deben actuar bajo la dirección del órgano electoral.

Según la Defensoría, ese mensaje comprometió el derecho ciudadano a recibir información pública objetiva y neutral, además de tensionar principios esenciales del sistema democrático durante una etapa particularmente sensible del calendario electoral.

Los distintos ministerios publicaron en sus redes social la imagen del Presidente con el anuncio "Cayó la mordaza". (Ministerio de Educación Pública/Captura de pantalla)

“El TSE consideró que la distorsión informativa realizada por el presidente de la República constituye un irrespeto de su parte, en pleno proceso electoral, del principio democrático, de los principios fundacionales de la función electoral y de la institucionalidad democrática adoptada por los constituyentes, y conlleva una afectación refleja de la libertad del sufragio, en tanto incide en las garantías que son base del sistema democrático”, explicó la institución.

El órgano electoral también declaró con lugar el amparo relacionado con la publicación difundida desde las redes sociales del Ministerio de Seguridad Pública, al considerar que generó confusión sobre el deber constitucional de colaboración de la fuerza pública y contravino principios como la imparcialidad, el orden y la pureza del sufragio.

En contraste, el Tribunal rechazó otro recurso (resolución n° 9017-E1-2025) presentado por Sergio Castro contra jerarcas del Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart), al concluir que no se demostró cómo la difusión de un video de la candidata Laura Fernández lesionó derechos político-electorales del denunciante.