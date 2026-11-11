UCR proyecta que crecimiento de zonas francas bajará de 12,7% a 1,6% en 2026

El crecimiento del régimen especial o de zonas francas pasaría de 12,7% en 2025 a alrededor de 1,6% en 2026, según las proyecciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR). La desaceleración de este sector debilitó el desempeño de la producción nacional durante el tercer trimestre del año.

De acuerdo con el comunicado universitario sobre el análisis trimestral del instituto, la economía costarricense creció 1,9% interanual en ese período, la menor tasa desde 2024. Para el cierre de 2026, el IICE estima un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) cercano al rango de 2,7% a 2,9%.

La pérdida de dinamismo de las zonas francas se reflejó en una contracción de su producción de 2,1% interanual durante el tercer trimestre de 2026. El resultado contrasta con el aumento de 17,8% registrado en el mismo trimestre de 2025. Pese a esa caída trimestral, la proyección para el conjunto del año sigue siendo positiva.

El IICE proyecta que el crecimiento de las zonas francas pase de 12,7% en 2025 a alrededor de 1,6% en 2026. (Shutterstock/Shutterstock)

Manufactura restó al crecimiento

La manufactura restó 1,11 puntos porcentuales al crecimiento interanual del PIB en el tercer trimestre. Según el comunicado, esa contribución negativa superó en magnitud el aporte de cualquier otra actividad económica.

La expansión nacional se sostuvo principalmente en la construcción; las actividades profesionales, científicas, técnicas y de servicios de apoyo; y la enseñanza y la salud. Estas actividades impulsaron el crecimiento en un trimestre marcado por el debilitamiento del régimen especial.

Equipo médico pierde impulso exportador

El informe también identifica una menor contribución del sector de equipo de precisión y médico al crecimiento de las exportaciones de bienes. Su aporte pasó de 12,1 a 2,5 puntos porcentuales en el último año.

Aunque este sector continúa siendo el que más contribuye individualmente al crecimiento exportador, el aporte conjunto de los demás sectores ya supera al suyo, a diferencia de lo que ocurría un año atrás. El resultado muestra una pérdida de fuerza de su contribución, no un aporte negativo.

Inflación permanecería por debajo de la meta

En materia de precios, la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) fue de 0,34% en septiembre. Según el comunicado, se trata del primer resultado positivo desde abril de 2025, después de un período de variaciones negativas que incluyó una tasa de −2,7% en febrero de 2026.

Pese al retorno de la inflación a terreno positivo, el IICE prevé que permanecerá por debajo del rango meta del Banco Central al menos hasta el primer semestre de 2027.