Economía y Política

UCR proyecta que crecimiento de zonas francas bajará de 12,7% a 1,6% en 2026

El régimen especial crecería a un ritmo mucho menor que en 2025, mientras la economía nacional cerraría el año con una expansión de entre 2,7% y 2,9%, según las estimaciones del IICE.

Por Redacción EF

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El crecimiento del régimen especial o de zonas francas pasaría de 12,7% en 2025 a alrededor de 1,6% en 2026, según las proyecciones del Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR). La desaceleración de este sector debilitó el desempeño de la producción nacional durante el tercer trimestre del año.








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Redacción EF

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