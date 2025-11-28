Economía y Política

Un documento publicado en el sitio web de la OACI generó molestia en Aviación Civil por lo que dice sobre Costa Rica: ¿qué sabemos del tema?

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Un documento publicado en el sitio web de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) provocó una fuerte reacción de las autoridades costarricenses durante los últimos días.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.