Economía y Política

Un legado poco envidiable: cuatro años de insultos de Rodrigo Chaves desde el poder

Del desplome en los índices de libertad de prensa a las sentencias de la Sala Cuarta, examinamos cómo el insulto se convirtió en la herramienta política de Rodrigo Chaves entre 2022 y 2026.

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Por Pablo Fonseca

“Ratas”. “Malditos”. “Malnacidos”. “Desgraciados”. Y, los más recientes, “estúpido” y “bruto”. Estas no son frases extraídas de una pelea de cantina ni del hilo de comentarios de una red social. Son insultos pronunciados desde la Casa Presidencial, frente a cámaras de televisión, por el presidente de la República de Costa Rica.








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Rodrigo Chaves
Pablo Fonseca

Pablo Fonseca

Director de El Financiero. Anteriormente trabajó como Editor SEO de Grupo Nación. Es periodista, Máster en Ciencias Políticas y en Diseño Estratégico de Tecnologías de Información. A lo largo de su carrera ha cubierto temas de Ciencia, Tecnología, Cultura, Política, Economía, Sociedad e Internacionales.

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