Economía y Política

Una de cada tres personas que solicitaron información pública en Costa Rica reportó obstáculos para obtenerla

Encuesta de la UCR señala que la negativa a entregar documentos o información fue el principal problema entre quienes enfrentaron dificultades.

Por Redacción EF

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El 34,2% de las personas que solicitaron información o documentos públicos a alguna institución durante los últimos 12 meses reportó problemas para obtenerlos, según la cuarta Encuesta sobre Libertad de Expresión y Confianza en Medios de Comunicación de la Universidad de Costa Rica (UCR). El resultado equivale a una de cada tres personas que realizaron una solicitud, no a un tercio de toda la población consultada.








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