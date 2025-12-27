Vea la lista de los colegios privados más grandes de Guanacaste

Cerca de dos de cada diez colegios que operan en Guanacaste forman parte del sistema educativo privado o subvencionado, el cual cuenta con un total de 20 instituciones distribuidas en la provincia.

En conjunto, estos centros de enseñanza registraron una matrícula de 2.789 estudiantes durante el curso lectivo 2025, de acuerdo con los datos de la matrícula inicial del Ministerio de Educación Pública (MEP).

El Colegio Santa Ana, ubicado en Liberia, se consolidó como la secundaria con mayor cantidad de alumnos en la provincia, al reportar una matrícula de 315 estudiantes. Este resultado lo posiciona como el centro educativo más grande de Guanacaste dentro del segmento privado y subvencionado.

En el segundo puesto se encuentra la única opción subvencionada. El Colegio Católico San Ambrosio, en Nicoya, recibió a 283 estudiantes.

Dentro de la oferta privada de la provincia, cuatro centros educativos impartieron duodécimo nivel con formación en bachillerato internacional, modalidad que agiliza los procesos de admisión a universidades en el extranjero. Estas instituciones son Costa Rica International Academy, La Paz Community School, Del Mar Academy y La Paz Community School–Carrillo, las cuales se ubicaron en los puestos cuarto, octavo, undécimo y decimotercero, respectivamente, según su tamaño por matrícula.

El cantón de Santa Cruz concentra la mayor cantidad de colegios privados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

El Colegio Monseñor Vittorino Girardi Stellin, en Santa Cruz, es la tercera institución más grande de Guanacaste con 241 estudiantes registrados en su matrícula inicial 2025. En ese mismo cantón se ubica el cuarto centro educativo con mayor población estudiantil: Costa Rica International Academy, con 208 alumnos.

De hecho, Santa Cruz también concentró los dos colegios con la matrícula más reducida de la provincia: Movimiento Educativo Tamarindo y el Centro Educativo GEA, que contabilizaron 33 y 24 alumnos, respectivamente. Además, este cantón reunió ocho de los colegios privados incluidos en el listado, lo que lo convierte en el territorio de Guanacaste con mayor presencia de instituciones de este tipo.

Nicoya y Liberia, con cuatro colegios cada uno, completan el grupo de cantones con mayor oferta educativa privada o subvencionada en la provincia.