Economía y Política

Vea la lista de los colegios privados más grandes de Guanacaste

Los guanacastecos cuentan con una oferta de 20 distintos colegios privados en la provincia

EscucharEscuchar
Por Tatiana Soto Morales

Cerca de dos de cada diez colegios que operan en Guanacaste forman parte del sistema educativo privado o subvencionado, el cual cuenta con un total de 20 instituciones distribuidas en la provincia.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Guancastecolegios privados
Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.