Vea quiénes serían los nuevos diputados de Alajuela en la Asamblea Legislativa

Con el corte preliminar de las 11:55 p. m. del 1.° de febrero de 2026, con 90,07% de juntas procesadas, Alajuela elige 12 diputaciones para el periodo 2026‑2030, según el sistema de cociente, subcociente y residuo del Código Electoral.​​

Estos son, de forma preliminar, los nombres que resultan electos por partido político, según los datos consultados, sujetos a la confirmación oficial del Tribunal Supremo de Elecciones:

Pueblo Soberano

Gerardo Bogantes Rivera​



Grethel María Ávila Vargas​



Wilson Alfredo Jiménez Cordero​​



Kattia María Ulate Alvarado​​



José Miguel Villalobos Umaña​​



Zaira Murillo Marín​



Fernando Obaldía Álvarez​

Frente Amplio

Sigrid Violeta Segura Artavia​​



Edgardo Vinicio Araya Sibaja​​

Liberación Nacional

Diana Murillo Murillo​



Eder Francisco Hernández Ulloa​



Karen Tatiana Alfaro Jiménez​

Se insiste en que estas nóminas corresponden a resultados preliminares divulgados la noche de la elección y a listados de seguimiento ciudadano, por lo que están pendientes de ratificación en el escrutinio definitivo del TSE.

