Vea quiénes serían los nuevos diputados de Alajuela en la Asamblea Legislativa

Con el corte preliminar de las 11:55 p. m. del 1.° de febrero de 2026, con 90,07% de juntas procesadas, Alajuela elige 12 diputaciones para el periodo 2026‑2030, según el sistema de cociente, subcociente y residuo del Código Electoral.
