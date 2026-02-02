Economía y Política

Vea quiénes serían los nuevos diputados de Alajuela en la Asamblea Legislativa

Revise quiénes ocuparían una curul por Alajuela en la Asamblea Legislativa tras las elecciones del 2026

EscucharEscuchar
Por Redacción EF

Con el corte preliminar de las 11:55 p. m. del 1.° de febrero de 2026, con 90,07% de juntas procesadas, Alajuela elige 12 diputaciones para el periodo 2026‑2030, según el sistema de cociente, subcociente y residuo del Código Electoral.​​








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Elecciones 2026
Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.