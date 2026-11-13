Economía y Política

Velocidad promedio en las calles de Costa Rica: 1,76 kilómetros por hora según estudio

Los tiempos de desplazamiento aumentaron un 22,6% en cuatro años, según el Índice de Competitividad Nacional 2026

Por Tatiana Soto Morales

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Los atrasos promedio mensuales en las carreteras del país aumentaron un 22,6% en los últimos cuatro años, una señal de que recorrer la misma distancia exige cada vez más tiempo a los conductores, según el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026.








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Tatiana Soto Morales

Tatiana Soto Morales

Periodista graduada de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene experiencia en temas de ambiente, salud, economía y deportes.