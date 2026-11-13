Velocidad promedio en las calles de Costa Rica: 1,76 kilómetros por hora según estudio

Los atrasos promedio mensuales en las carreteras del país aumentaron un 22,6% en los últimos cuatro años, una señal de que recorrer la misma distancia exige cada vez más tiempo a los conductores, según el Índice de Competitividad Nacional (ICN) 2026.

En 2022, los conductores invertían un promedio de 28 minutos al mes para recorrer un kilómetro en carretera. Para 2025, ese tiempo había aumentado a 34 minutos por la misma distancia. Es decir, que al hacer la conversión a kilómetros por hora la velocidad promedio sería de 1,76.

Si se compara esa velocidad promedio con la que tiene persona al caminar, es posible decir que en Costa Rica se avanza más rápido caminando que en vehículo. En general las personas suelen caminar a una velocidad de entre 4 y 5 km/h.

En el caso hipotético de ir al ritmo más lento, es decir de 4 km/h, entonces a una persona le tomaría 15 minutos recorrer un kilómetro. Es decir, para alcanzar su destino a esa misma distancia llegaría más rápido caminando que en carro, pues le tomaría 34 minutos de manera motorizada.

El estudio, elaborado por el Consejo de Promoción de la Competitividad, utiliza los registros de Waze para medir el tiempo promedio que toma circular por un tramo de carretera en condiciones de tránsito fluido. Cuando se presenta congestión, la aplicación contabiliza los segundos adicionales que los conductores deben invertir respecto a ese valor de referencia.

Al observar los resultados por cada 100 metros, la cifra también refleja las dificultades para desplazarse: durante 2025, los conductores tardaron, en promedio, 3,5 minutos en recorrer esa distancia.

16/09/2026 — El congestionamiento vial en las inmediaciones de la ruta 39 continúa desafiando a los conductores durante las horas pico. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Provincias con más atrasos en carretera

Puntarenas pasó a encabezar la lista de provincias con mayores atrasos promedio en carretera. En 2025, los conductores necesitaron cuatro minutos para recorrer cada 100 metros, frente a los 3,2 minutos registrados en 2024.

El cambio de posición es notorio. Un año antes, Puntarenas ocupaba el tercer lugar, detrás de Alajuela y Heredia, que entonces lideraban los registros. Para 2025, el panorama cambió: Alajuela cayó hasta la quinta posición, mientras Heredia conservó el segundo puesto.

En Alajuela, el tiempo promedio para recorrer 100 metros disminuyó de 3,4 minutos en 2024 a 3,1 minutos en 2025. Heredia siguió una trayectoria distinta: el tiempo aumentó de 3,3 a 3,8 minutos para cubrir la misma distancia.

Cantones con más presas

A escala cantonal, Garabito, en Puntarenas, registra los mayores atrasos del país. Allí, recorrer apenas 100 metros toma un promedio de 11,9 minutos. Si ese ritmo se mantuviera durante un kilómetro, el desplazamiento equivaldría a casi dos horas.

Belén, en Heredia, ocupa el segundo lugar, con un promedio de 6,9 minutos por cada 100 metros. Le sigue Siquirres, en Limón, donde los conductores tardan 6,2 minutos en recorrer esa misma distancia.

Sarchí, en Alajuela, por otra parte, es el cantón con el menor tiempo registrado para recorrer 100 metros: 2 minutos.

La diferencia entre territorios evidencia que los atrasos no se distribuyen de manera uniforme en el país. Mientras algunas provincias lograron reducir sus tiempos promedio, otras registraron nuevos incrementos, con Puntarenas a la cabeza de los indicadores.