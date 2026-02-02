Economía y Política

Votaciones en el extranjero: ¿subió o bajó la participación? Así van los resultados respecto al 2022

Por Mathew Chaves

El abstencionismo electoral sufrió un retroceso significativo en las primeras mesas escrutadas en el extranjero. Durante la jornada de este domingo 1.º de febrero, la apatía cedió paso a una mayor participación ciudadana en la mayoría de las juntas receptoras.








