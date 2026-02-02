Votaciones en el extranjero: ¿subió o bajó la participación? Así van los resultados respecto al 2022

El abstencionismo electoral sufrió un retroceso significativo en las primeras mesas escrutadas en el extranjero. Durante la jornada de este domingo 1.º de febrero, la apatía cedió paso a una mayor participación ciudadana en la mayoría de las juntas receptoras.

Los datos corresponden a las 23 mesas que ya habían concluido sus funciones en Asia, Europa y Oceanía al corte de las 4:00 p. m.

La información fue dada a conocer por Eugenia Zamora, magistrada presidenta del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). La jerarca confirmó la tendencia positiva durante una conferencia de prensa celebrada esta tarde en la sede del organismo.

Al realizar el comparativo entre los comicios de 2022 y los de 2026, los datos revelan que los costarricenses en el exterior acudieron con mayor ímpetu a votar.

Este fenómeno se hizo evidente en ciudades clave como Bruselas, Bélgica. En esta sede, la participación se disparó del 32% registrado hace cuatro años a un 56% en esta elección.

En sedes como Bruselas y París, la afluencia de votantes superó el 50%, mejorando considerablemente las cifras de 2022. (Shutterstock/Shutterstock)

Otro golpe importante al abstencionismo se registró en Nueva Delhi, India. La asistencia a las urnas pasó de un tímido 8% en el proceso anterior a un 43% en 2026, marcando una recuperación drástica.

De igual forma, en las grandes capitales europeas la tendencia fue al alza. En Madrid la participación subió del 22% al 38%, mientras que en París pasó del 33% al 53%.

El comportamiento positivo se replicó en otras latitudes como Canberra, Australia, donde el porcentaje de votantes subió de 16% a 23%. Asimismo, en Seúl, Corea del Sur, creció de 46% a 57%.

En La Haya, Países Bajos, la participación también aumentó, pasando del 43% al 59%. Estos números confirman que la intención de voto de la diáspora superó las expectativas históricas.

Sin embargo, el abstencionismo logró ganar terreno en puntos muy específicos. El caso más notorio fue Nairobi, Kenia, que perdió su récord de participación perfecta del 100% en 2022 para situarse en un 53%.

También se reportaron disminuciones en la afluencia en Shangai (China), Yakarta (Indonesia), Tel Aviv (Israel) y Ankara (Turquía), aunque fueron la minoría frente al repunte global.

A continuación, se detalla el comportamiento de la participación en las juntas reportadas por la magistrada Zamora:

Berlín, Alemania: Subió de 36% a 42%.

Subió de 36% a 42%. Canberra, Australia: Subió de 16% a 23%.

Subió de 16% a 23%. Viena, Austria: Subió de 34% a 50%.

Subió de 34% a 50%. Bruselas, Bélgica: Subió de 32% a 56%.

Subió de 32% a 56%. Pekín, China: Subió de 6% a 18%.

Subió de 6% a 18%. Shangai, China: Bajó de 35% a 24%.

Bajó de 35% a 24%. Seúl, Corea del Sur: Subió de 46% a 57%.

Subió de 46% a 57%. Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos: Subió de 54% a 57%.

Subió de 54% a 57%. Madrid, España: Subió de 22% a 38%.

Subió de 22% a 38%. París, Francia: Subió de 33% a 53%.

Subió de 33% a 53%. Nueva Delhi, India: Subió de 8% a 43%.

Subió de 8% a 43%. Yakarta, Indonesia: Bajó de 54% a 38%.

Bajó de 54% a 38%. Tel Aviv, Israel: Bajó de 18% a 15%.

Bajó de 18% a 15%. Roma, Italia: Subió de 19% a 22%.

Subió de 19% a 22%. Tokio, Japón: Subió de 26% a 31%.

Subió de 26% a 31%. Nairobi, Kenia: Bajó de 100% a 53%.

Bajó de 100% a 53%. La Haya, Países Bajos: Subió de 43% a 59%.

Subió de 43% a 59%. Doha, Catar: Subió de 49% a 55%.

Subió de 49% a 55%. Londres, Reino Unido: Subió de 37% a 45%.

Subió de 37% a 45%. Moscú, Rusia: Subió de 25% a 36%.

Subió de 25% a 36%. Singapur, Singapur: Subió de 22% a 42%.

Subió de 22% a 42%. Berna, Suiza: Subió de 34% a 43%.

Subió de 34% a 43%. Ankara, Turquía: Bajó de 50% a 47%.

El contexto geopolítico también arrojó resultados inesperados. Pese a la situación de conflicto en la región, la mesa de Moscú −por la invasión a Ucrania− reportó un aumento de 11 puntos porcentuales en la afluencia de votantes.

Por el contrario, Tel Aviv, en Israel, se mantuvo como una de las sedes con menor participación global. La cifra cayó levemente al 15%, consolidándose como la plaza “más fría” de este primer reporte junto a Roma (22%).

Europa se posicionó como la región con el electorado más comprometido en este corte inicial. Sedes como La Haya, Bruselas y París lograron superar el umbral del 50%, una cifra inusual para el voto en el exterior que suele verse afectado por las distancias.

Se está a la espera del reporte de las mesas en Estados Unidos, país que concentra la mayor cantidad de costarricenses empadronados en el exterior.