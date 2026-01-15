Economía y Política

Votómetro en las elecciones 2026 de Costa Rica: ¿cómo lo puedo usar?

Por Redacción EF

El Votómetro del PEN es una herramienta digital que permite a las personas comparar sus posiciones sobre temas de país con las respuestas de las candidaturas presidenciales, para orientar un voto más informado en las elecciones del 2026 en Costa Rica.








