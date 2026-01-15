Votómetro en las elecciones 2026 de Costa Rica: ¿cómo lo puedo usar?

El Votómetro del PEN es una herramienta digital que permite a las personas comparar sus posiciones sobre temas de país con las respuestas de las candidaturas presidenciales, para orientar un voto más informado en las elecciones del 2026 en Costa Rica.

No dice por quién votar ni recomienda un partido específico, sino que muestra niveles de afinidad y coincidencia programática entre el electorado y quienes aspiran a la Presidencia.

Es una aplicación web alojada en la plataforma VotemosCR, diseñada como un “quiz” político que lo lleva por una serie de afirmaciones sobre temas públicos clave. (Captura de panta/La Nación)

¿Qué es el Votómetro?

Es una aplicación web alojada en la plataforma VotemosCR, diseñada como un “quiz” político que lo lleva por una serie de afirmaciones sobre temas públicos clave.

Tras responder, la persona usuaria recibe un porcentaje de coincidencia con cada candidatura, ordenadas desde la más afín hasta la más lejana.

Según el Programa Estado de la Nación (PEN), el resultado no es una recomendación de voto, sino un insumo para que el electorado identifique con cuáles propuestas y valores coincide más y profundice luego en la información de cada aspirante.

¿Quién lo creó?

El Votómetro fue desarrollado por el Programa Estado de la Nación (PEN), centro de investigación adscrito al Consejo Nacional de Rectores (Conare) y a las universidades públicas.

La idea está inspirada en el “Wahl-O-Mat”, una herramienta de educación cívica usada en Alemania y adaptada (“tropicalizada”) a la realidad costarricense desde las elecciones de 2018.

El investigador del PEN Steffan Gómez ha explicado que el objetivo es “traer la idea, el concepto, tropicalizarla para Costa Rica” y repetirla en cada ciclo electoral, como se hizo en 2018, 2022 y ahora 2026.

Cómo funciona

El cuestionario plantea alrededor de 30 a 32 enunciados sobre temas como ambiente, convivencia, sistema político, economía, seguridad, derechos humanos y valores.

Las candidaturas responden previamente si están “a favor” o “en contra” de cada enunciado; luego la ciudadanía responde el mismo cuestionario y el sistema calcula el grado de coincidencia con cada aspirante.

Las preguntas se elaboran mediante un proceso técnico de varios meses, con revisión de literatura sobre posiciones ideológicas y sesiones de trabajo para definir áreas temáticas; el PEN subraya que los ítems no reflejan sus propias posiciones institucionales.

¿Para qué sirve el Votómetro?

Su propósito central es fomentar un voto informado, ayudando a personas indecisas a ubicar a las candidaturas en el mapa de sus propias preferencias y valores.

También busca dar visibilidad a todas las personas candidatas, presentando su nombre, fotografía y partido, en un formato sencillo y comparable para el electorado.

Además, el Votómetro genera insumos agregados (anónimos) que el PEN utiliza luego para análisis académicos sobre perfiles de votantes y patrones de afinidad política, sin registrar datos personales identificables.​

Límites y buenas prácticas de uso

No debe interpretarse como una “máquina de recomendación de voto”, sino como un punto de partida para investigar propuestas, equipos y trayectoria de cada candidatura.

El PEN insiste en su carácter académico y no partidista, así como en la confidencialidad de las respuestas tanto de candidaturas como de usuarios.

Para el electorado costarricense, la utilidad del Votómetro aumenta cuando se combina con la lectura de programas de gobierno, la verificación de datos y el seguimiento al debate público antes de tomar una decisión definitiva en las urnas.